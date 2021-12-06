柯文哲反對全聯設疫苗接種站　侯友宜：提高覆蓋率最重要

▲全聯福利中心配合中央流行疫情指揮中心規劃，在新北板橋大觀門市開始設置疫苗施打點，接種疫苗民眾還可以拿到健康好禮一份。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者黃巈禾／台北報導

指揮中心規劃百貨及賣場設置接種站，讓民眾不用預約就可以打疫苗。全聯6日起開放施打疫苗，只要來全聯施打疫苗的民眾即可獲得健康禮（一罐礦泉水和一顆阪急麵包），新北市政府跟進中央，全聯首站「板橋大觀門市」6日開放施打200劑莫德納，一早吸引民眾前往施打，但台北市長柯文哲批評成本增加、安全度降低。對此，新北市長侯友宜回應，最重要的是提高疫苗覆蓋率。

柯文哲6日出席防疫記者會時宣布，開放15家合約醫院預約門診、14個接種站現場掛號，至今北市府仍不開放賣場作為疫苗接種站。被問到新北市已將賣場作為疫苗接種站，連沒打過第1劑疫苗的人都來接種，是否認為賣場比醫院好？柯文哲回應，他個人反對在全聯設疫苗接種站，與其將醫護人員從醫院移出來到賣場打疫苗，乾脆讓醫護人員在醫院接種就好。

柯文哲點出「成本上升，安全度降低」的問題。他指出，自己是醫界出身，瞭解在醫院裡出問題時，要急救或CPR都很容易，「你去大賣場，我跟你講，一個CPR你就掛了」，在台大醫院裝葉克膜只要15分鐘，但到大賣場裝葉克膜要多久？基於成本考量、安全性考量，且美國跟台灣不一樣，美國是診所開在大賣場裡，美、台民情不同，在大賣場出事要急救非常困難。

對此，侯友宜6日出席「2022新北消防形象月曆」發表會時受訪表示，最重要的是要趕快提高疫苗覆蓋率，讓全民的防疫力能快速達到，保護全國民眾的安全，在任何賣場、百貨公司，都有完善的環境衛生的規劃，以及有專業的醫護人員在現場，不但可以做到施打疫苗的方便性，也可以把醫療急救的方式在現場做一個融合，所以安全絕對沒問題。

侯友宜呼籲，鼓勵民眾隨時到新北的百貨公司、大賣場，以及疫苗接種站施打疫苗，提高疫苗覆蓋率，讓全國民眾因為疫苗覆蓋率可以全體有群體免疫，「安全最重要，我們一定會做好安全醫療的防護」。