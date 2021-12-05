快訊／41人爬台中鳶嘴山！5男4女遭虎頭蜂螫傷　送醫搶救中

▲▲41人爬台中鳶嘴山！5男4女遭虎頭蜂螫傷送醫救治中。（圖／民眾提供）。

記者游瓊華、林昱萱／台中報導

台中和平區5日下午發生一起事故，當時有一行41人的登山隊伍到鳶嘴山爬山，卻意外遭到虎頭蜂螫傷，所幸傷者目前意識均清楚，由警消協助送醫當中。

這起事故發生在5日下午4時42分，警消於當時接獲民眾報案指稱，有5男4女於登山步道遭虎頭蜂螫傷，而幾名傷患已經抵達登山口，請求警消協助派遣救護車送醫，警消趕抵現場後，趕忙將9名傷者送往醫院，所幸幾人意識均清楚，目前已經於醫院救治。