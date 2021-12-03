咬死3歲童比特犬恐遭人道毀滅！他問「綁起來也算飼主錯？」網掀論

記者閔文昱／綜合報導

屏東縣春日鄉2日晚間傳出3歲男童遭比特犬咬死意外，檢察官相驗後，指示警方依過失致死罪嫌將江姓飼主函送法辦。至於釀禍的比特犬，縣府農業處將進行評估，不排除人道毀滅。對此，有網友就疑惑，比特犬有綁起來的話「還算飼主的錯嗎？」引發正反兩方激烈論戰。

▲屏東縣春日鄉發生比特犬咬死3歲男童的慘劇。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東縣春日鄉2日晚間7時許，一名3歲男童趁母親外出買晚餐時跑到鄰居家，不料，卻遭綁在牆邊的比特犬攻擊，鄰居見狀嚇壞，趕緊叫救護車將男童送往醫院搶救，但男童仍因傷勢過重宣告不治。屏東警方指出，經初步了解，該犬有繫上狗鏈，並固定於飼養處所，目前警方依過失致死罪嫌將飼主函送。 另外江姓飼主沒飼養登記，也未替狗辦理結紮，將依動保法開罰。

對此，相關責任歸屬也引發熱烈討論，有網友就好奇，比特犬「有綁起來的話還算飼主的錯嗎？」讓不少人紛紛直言，「狗鍊也繫了，之後也待在家裡，結果小孩不顧好讓他自己亂跑，有很多時候看到爸媽不顧小孩，讓小孩在賣場、馬路上亂跑，結果出事了又要怪別人」、「家長有錯，沒有看好小孩，雖然比特犬很危險，但是主人有綁好狗，狗主人很無辜。」

但也有抱持不同看法的網友認為，「比特犬本來就是具有攻擊性的動物、該輔導或禁止缺一不可，一堆動保魔人老講風涼話，覺得『狗狗是無辜的、孩子被咬家長沒責任嗎？』我也喜歡動物、但看到這些動保魔人在哭、真的很想把他們跟比特犬關在一起、看他們還能不能悠閒的講風涼話？」、「比特犬應該好好養在籠子裡的」、「根本無差別攻擊凶器，到底養這幹嘛」。

據悉，春日鄉鄉長柯自強透露，當時母親外出買晚餐，留男童和阿嬤在家，但阿嬤以為孩子跟媽媽出去了，沒注意到男童跑到鄰居家，不料傳出憾事。檢方相驗後，指示警方依過失致死罪嫌將飼主函送。另外，縣府農業處將清查相關登記，待調查結束後，再評估是否「人道毀滅」闖禍的比特犬。

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