Omicron擴散27國、通報370例　羅一鈞揭「抗原快篩有效」關鍵原因

記者嚴云岑／台北報導

Omicron變異株來勢洶洶，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（2）日說明全球疫情統計，目前共有27國通報370件病例，大多來自南非或非洲，只有以色列與日本病例是從英國與秘魯輸入。針對國人關心的檢驗問題，羅一鈞也說明，目前未發現N蛋白基因有可能影響抗原的突變，抗原快篩依然可能揪出病毒。

羅一鈞表示，南非自2021年1月開始經歷過3次變異株疫情，從年初的Alpha到下半年的Delta，但到11月就被Omicron取代，佔所有定序結果的74%，「一個月豬羊變色！」

羅一鈞說，南非回溯檢疫11月檢體，發現最早11/8就驗出陽性，佔11月所有定序結果74%，僅較10月Delta79%佔比略低。截至昨日，南非11月檢出陽性病例183例，與先前公布的77例又增加不少，加上確診數與住院數都有快速上升趨勢，至於重症是否增加，還有待進一步分析。

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羅一鈞另提到，Omicron全球27國通報了370例，多來自南非或非洲，以色列與日本病例則是從英國與秘魯輸入。以色列自英國境外移入病例，曾在英國開了千人大型聚會，日本病例則是在秘魯轉機，是否究竟是在當地感染，還有待進一步疫調。

至於歐洲一些已出現社區感染病例，還在尋找與個案關聯性。不過，歐盟59例個案報告來說，還沒有發現重症或死亡病例，呼應南非專家觀察，「重症比例不如想像中高」。此外，南非報告除了分析S基因外，還發現未帶有G617S特徵，相較於Delta，感染Omicron可能病度量較低，不過仍有待進一步分析。