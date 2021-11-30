快訊／「活剁貓尾」光頭男交保後失聯　生前私訊曝：所有人逼我走絕路

▲台中虐貓光頭男交保後失聯，被發現陳屍在家中，屍體僵硬。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

記者趙蔡州、鄧木卿 ／台中報導

台中市一名吳姓男子（光頭男）日前在網路上傳「活割貓尾」的虐貓影片，引發網友公憤，警方事後依《動保法》移送偵辦，不料他交保離開後，30日被發現陳屍在家中。新竹市浪愛傳遞協會理事長邵柏虎證實消息，警方已經在現場拉封鎖線，由於吳男身上沒有外傷，初步排除他殺的可能。

房東由於2天沒有看到人，請警方今天（30日）下午3時許開門進入吳男的租屋處，才發現吳男躺在浴室地板且遺體僵硬。警方調查，浴室內沒有炭盆，也沒有外力介入，初步排除他殺的可能，死因待相驗遺體釐清。

▲邵柏虎曝光與吳男的私訊。（圖／翻攝自邵柏虎臉書）

邵柏虎30日在臉書表示，他今天收到通知，吳男已經在家中死亡，警方拉起封鎖線調查死因，有待法醫去釐清。



邵柏虎也說，吳男有主動跟他聯繫，「他（吳男）說所有人都在逼我走向絕路，房東要他搬出去，但他說絕對不會去自殺，因為想看到警方將幕後主謀逮捕，也希望我能伸出援手，先幫忙他將電話欠費繳清」、「我有說如果被房東趕出來時通知我，我會幫忙他安排住處，還有介紹粗工工作，讓他能自理生活跟持續就醫」。



沒想到周日（28日）就聯絡不上人，直到他收到吳男的死亡消息，在此呼籲所有人，自殺並不是解決問題的好方法，但也千萬不要去傷害其他生命。

吳男近期在臉書上傳，拿生魚片刀將灰色小貓的尾巴剁下的殘忍影片，引發網友公憤。台中市動保處24日前往吳男住所，發現屋內有5隻貓，其中一隻已經死亡，疑似就是影片中遭虐殺貓咪，全案依違反動物保護法偵辦，後經法院裁定交保獲釋，不料數天後就傳出死亡消息。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995