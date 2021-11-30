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廣州一大學「315人急送醫」全部隔離中　元兇查到了！

諾羅病毒。(圖／達志影像／美聯社)

▲諾羅病毒。(圖／達志影像／美聯社)

記者鄭思楠／綜合報導

據廣州科技職業技術大學通報，11月27日起陸續有學生出現腹痛、腹瀉、嘔吐、伴隨發熱等症狀，到學校醫務室就診。截至今天（30日）上午8時，校內出現腹痛、腹瀉、嘔吐、伴隨發熱等症狀共有315人。目前，所有出現類似症狀者都實施隔離觀察措施（其中在校內隔離284人，居家隔離31人）。

通報顯示，27日情況發生後，校醫室醫生根據疫情防控要求，指導學生到相關醫院進行診治，學生隨後前往駐地醫院診治。傍晚，又陸續有多名學生出現類似症狀。經緊急排查，學生用餐食地點較為分散，涉及校內食堂七個檔口和校外多家餐廳。

按照突發事件應急預案的報告製度，學校及時電話報備了廣州市白雲區市場監督管理部門和區疾控中心，同時召開學校食堂管理員緊急會議，分析原因並組成聯合調查組對發病學生的信息進行採集，對發病前就餐地點、食物進行登記，並對食堂所有檔口的食品留樣進行監管，等待市場監管部門和疾控中心進行檢驗檢測。當天20時30分，駐地市場監管所派員來校調查相關情況，經過白雲區疾控中心對食堂食品進行抽檢，校內食堂食品未出現食品不安全問題。

根據校方通報，截至今天（30日）上午8時，校內出現腹痛、腹瀉、嘔吐、伴隨發熱等症狀共有315人，其中初步確診為諾羅病毒陽性24人。該校表示，目前所有出現類似症狀者都實施隔離觀察措施（其中在校內隔離284人，居家隔離31人）。

校方表示，按學校傳染病防治應急預案要求，目前成立「11·27工作專班」，部署相關工作。立即採取控制傳染源、切斷傳播途徑、保護易感人群等措施，確保學生平安健康。

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