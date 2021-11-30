　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2千萬劑莫德納年初交貨　有「Omicron次世代」會優先購買！

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎疫苗施打準備進入第16輪，不過由於近期出現南非變異株Omicron，國外疫苗廠也積極投入研發，外界也關心明年購買的疫苗是否如期到貨？對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，明年2千萬劑莫德納包括基礎劑跟次世代，預計明年初就會交貨，如果次世代疫苗有針對Omicron變異株開發的話，就會優先購買。

指揮中心昨宣布，建議已完成2劑COVID-19疫苗接種「65歲以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員及容易感染與疾病嚴重風險者（即COVID-19疫苗公費接種對象第九類）」等六大族群應於第二劑接種6個月後，追加接種第三劑。而其他滿18歲以上民眾可以評估自身感染風險以及接種意願，經醫師評估後接種第三劑，提升保護力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了第三劑預計在明年開打之外，外界也關心明年購買的2千萬劑莫德納是否會如期抵台？莊人祥表示，明年2千萬劑莫德納包括基礎劑跟次世代，預計明年初就會交貨，如果次世代疫苗有針對Omicron變異株開發的話，就會優先購買。

►激推！「中台灣3日小旅行」才6900元

ET快訊
快訊／遭男友施暴　高嘉瑜現身警局提告了
獨／不只高嘉瑜！　林秉樞恐嚇前女友被判刑
《爸爸去哪兒》隔4年小泡芙、Jasper重聚了！　網驚：長大
獨／信義區嗆警「我竹聯明仁會」　他拍片道歉：自己什麼都不是
Omicron全球擴散「檢疫7+7恐成破口」！　指揮中心回應
高嘉瑜遭施暴！知情人爆「3點大反轉」：前男友去靈堂大鬧
快訊／高嘉瑜遭家暴　蔡英文嚴厲發聲了
莫德納CEO一句話　美股期指急殺近630點！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

放棄台大讀警大！　鄉民一看「科系」全安靜了：直接勝利

跨年車潮湧國道！元旦連假15小時免收費　6大交管措施一次看

第16輪109.7萬人後天開打　AZ、莫德納預約率不高？莊人祥說原因

不用借帳號了！鄧佳華「拿5綠色勾勾」超嗨：不會讓Uber Eats失望

回娘家坐月子！母送上帳單「照3餐收費」　她傻眼：要收錢太可怕了

逛好市多驚見夯品「特價100元」他秒入手　網嗨：竟然1張鈔票解決

12星座「4種甜蜜行為」　就是在對你「示愛」

鄧佳華「鏡頭前擠笑」爆磚頭威脅？本尊認了：是連千毅的朋友

婚禮太燒錢「想省36萬聘金」　準大嫂怒拿孩子！婆婆錯愕爆哭

苗栗縣9千多戶停水47小時　7鄉鎮設29處臨時供水站

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

男大生徒手抓「近200公分」大蛇 安撫後才捕呼籲：別妖魔化牠們

疑殺貓遭轟爆！劇組貼貓現況影片 遭臨演打臉：貓被電擊...當天埋了

女騎士疑違規右轉撞「輕軌列車」　列車頭刮傷毀損...高捷將求償！

放棄台大讀警大！　鄉民一看「科系」全安靜了：直接勝利

跨年車潮湧國道！元旦連假15小時免收費　6大交管措施一次看

第16輪109.7萬人後天開打　AZ、莫德納預約率不高？莊人祥說原因

不用借帳號了！鄧佳華「拿5綠色勾勾」超嗨：不會讓Uber Eats失望

回娘家坐月子！母送上帳單「照3餐收費」　她傻眼：要收錢太可怕了

逛好市多驚見夯品「特價100元」他秒入手　網嗨：竟然1張鈔票解決

12星座「4種甜蜜行為」　就是在對你「示愛」

鄧佳華「鏡頭前擠笑」爆磚頭威脅？本尊認了：是連千毅的朋友

婚禮太燒錢「想省36萬聘金」　準大嫂怒拿孩子！婆婆錯愕爆哭

苗栗縣9千多戶停水47小時　7鄉鎮設29處臨時供水站

開心野餐回家...發現1.3m巨蟒「霸占後照鏡」　車主崩潰：沒關窗

快訊／遭男友施暴滿身傷！高嘉瑜現身警局提告了

榮剛前三季獲利創六年來新高　市況熱絡明年營運看俏

放棄台大讀警大！　鄉民一看「科系」全安靜了：直接勝利

入住飯店一看「每間房門口都放便當」　人妻驚覺不對連夜逃

男子火車上突喊：我要殺人！女乘客「機警1手勢」救了全車人

跨年車潮湧國道！元旦連假15小時免收費　6大交管措施一次看

69外籍生集體洩慾！未成年少女慘淪性奴　遭男大生性侵逾100次

賴慧如買一送一回歸《黃金》　她噴笑：八點檔都一次就中

鄧佳華害到全台外送員：這是我的榮幸！曬良民證「大家要跟我學習」

爸媽開車到台中訪友！女兒突開車門跳下　狂奔數百公尺「逆向上匝道」

生活熱門新聞

第三劑最快1/1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

家暴黑歷史誰最出名？　鄉民全記得「他」

工安新人督導　工人酸：你最沒用

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

30年前「少年隊」多兇？過來人：惡煞秒變軟腳蝦

網爆成「佔位圖書館」　路易莎回應

2022最強黑馬！4生肖「升官＋脫單」運勢旺整年

台灣YouTuber拍片「1動作」　網友反感炸

LINE免費貼圖來了！　限時5款趕快入手

高嘉瑜男友「林秉樞PR多少？」網見3條件喊90以上

斷頭水母「歸剛欸！」是錯的　文化部整理3迷因「台語正確版」

遭爆痛毆高嘉瑜！林秉樞3點回應了

高嘉瑜男友文青作品被挖出！PTT驚恐怖反差

鄧佳華「1舉動」害慘朋友　網：準備停權囉

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

高嘉瑜被男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

高嘉瑜「施暴男友」回應了！　自私反問：什麼時候報

第三劑最快1/1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

快備份！　iPhone出現「4徵兆」恐即將死機

獨／小鮮肉「性慾太強」連白靈都怕

米砂徵高顏值AV男優　點名要「炎亞綸等級」釣出本尊

家暴黑歷史誰最出名？　鄉民全記得「他」

各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

高嘉瑜被男友開房竟重毆　變調原因曝光

高嘉瑜「被打到不成人形」　身藏往死裡打的重傷

高嘉瑜恐怖男友遭爆「板橋林家富少」　黑歷史起底

工安新人督導　工人酸：你最沒用

六輕包商4工人手軟　鷹架恐怖墜落

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

30年前「少年隊」多兇？過來人：惡煞秒變軟腳蝦

更多

最夯影音

更多
萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去
男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面