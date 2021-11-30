2千萬劑莫德納年初交貨　有「Omicron次世代」會優先購買！

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎疫苗施打準備進入第16輪，不過由於近期出現南非變異株Omicron，國外疫苗廠也積極投入研發，外界也關心明年購買的疫苗是否如期到貨？對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，明年2千萬劑莫德納包括基礎劑跟次世代，預計明年初就會交貨，如果次世代疫苗有針對Omicron變異株開發的話，就會優先購買。

指揮中心昨宣布，建議已完成2劑COVID-19疫苗接種「65歲以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員及容易感染與疾病嚴重風險者（即COVID-19疫苗公費接種對象第九類）」等六大族群應於第二劑接種6個月後，追加接種第三劑。而其他滿18歲以上民眾可以評估自身感染風險以及接種意願，經醫師評估後接種第三劑，提升保護力。

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除了第三劑預計在明年開打之外，外界也關心明年購買的2千萬劑莫德納是否會如期抵台？莊人祥表示，明年2千萬劑莫德納包括基礎劑跟次世代，預計明年初就會交貨，如果次世代疫苗有針對Omicron變異株開發的話，就會優先購買。