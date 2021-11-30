　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小三想「滿足飢渴」！狂挑逗人夫：塞滿我　正宮見極樂對話崩潰

▲桃園市邱姓男子與盧姓女子發生婚外情，盧女去年懷孕生子，邱男遭盧女前夫提告妨害家庭。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲人夫在外偷吃，與小三互傳鹹濕對話，正宮抓包怒對小三提告求償。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄人夫在外偷吃，經常與小三互傳鹹濕對話，更相約摩鐵開房間。正宮抓包後氣炸，憤而對小三提告，但小三矢口否認姦情，不過不被法官採信，最終仍判小三須賠償正宮25萬元。

正宮主張，小三明明知道丈夫是有婦之夫，卻仍在2018年3月5日起至2020年7月5日與丈夫交往，甚至與丈夫互相傳送含有性暗示的訊息，更於2020年1月11日北上嘉義某汽車旅館激戰，讓她大為崩潰，決定硬起來捍衛自己的配偶權，對小三提告求償。

透過正宮所提的證據可以看到，人夫與小三對話極其鹹濕，其中人夫曾傳訊，「妳今晚想要買可樂(意指Make Love)嗎？」並傳送多則含有性行為的漫畫及影片給小三。

此外，小三還不斷挑逗人夫，「我需要你來滿足我的飢渴」、「塞滿我的小穴感覺你粗壯的肉棒在我體內抽插，一進一出的感覺」、「盡情享受你肉棒在滋味」等，人夫則回應，「現在小穴夠濕潤嗎？」

不過，小三卻矢口否認姦情，強調自己絕對沒有與人夫發生性行為，對話內容只是單純討論影片而已，並沒有侵害正宮配偶權，因此請求法官駁回正宮之訴。

法官審理後認為，雖小三辯稱只是在討論影片，但兩人對話內含有性暗示，而小三還向人夫稱，「不要誘惑我，我經不起考驗的」等，甚至還傳色情網頁給人夫
，已逾越了一般朋友間單純討論影片內容的範圍，且對話確實也已逾越一般社會通念，法官認定她確實侵害了正宮配偶權，因此判她須賠償正宮25萬元。全案可上訴。

►激推！「中台灣3日小旅行」才6900元

ET快訊
快訊／遭男友施暴　高嘉瑜現身警局提告了
獨／不只高嘉瑜！　林秉樞恐嚇前女友被判刑
《爸爸去哪兒》隔4年小泡芙、Jasper重聚了！　網驚：長大
獨／信義區嗆警「我竹聯明仁會」　他拍片道歉：自己什麼都不是
Omicron全球擴散「檢疫7+7恐成破口」！　指揮中心回應
高嘉瑜遭施暴！知情人爆「3點大反轉」：前男友去靈堂大鬧
快訊／高嘉瑜遭家暴　蔡英文嚴厲發聲了
莫德納CEO一句話　美股期指急殺近630點！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／遭男友施暴滿身傷！高嘉瑜現身警局提告了

男子火車上突喊：我要殺人！女乘客「機警1手勢」救了全車人

獨／不只高嘉瑜！法院認證林秉樞恐嚇前女友　嚇死人語錄一次看

大馬歌手丘沁偉現身！警：你是「三條通」...他當庭狂抖濕身急送醫

快訊／連警車都挨撞！大貨車台61線煞不住　「黑白郎君」慘破相

獨／信義區嗆警「我竹聯明仁會」　他拍片道歉：自己什麼都不是

快訊／宜蘭小吃店火警！整間店遭烈焰吞噬　傷亡不明搶救中

逼女網友當情人遭拒...暴走男搶手機、亮刀！硬載她回家軟禁

桃園女遭不明人士潑熱開水！　頭、胸部9%二度灼傷

男大生打撞球3hrs倒地猝死！裝葉克膜救不回　負責人出面說明了

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

男大生徒手抓「近200公分」大蛇 安撫後才捕呼籲：別妖魔化牠們

疑殺貓遭轟爆！劇組貼貓現況影片 遭臨演打臉：貓被電擊...當天埋了

女騎士疑違規右轉撞「輕軌列車」　列車頭刮傷毀損...高捷將求償！

快訊／遭男友施暴滿身傷！高嘉瑜現身警局提告了

男子火車上突喊：我要殺人！女乘客「機警1手勢」救了全車人

獨／不只高嘉瑜！法院認證林秉樞恐嚇前女友　嚇死人語錄一次看

大馬歌手丘沁偉現身！警：你是「三條通」...他當庭狂抖濕身急送醫

快訊／連警車都挨撞！大貨車台61線煞不住　「黑白郎君」慘破相

獨／信義區嗆警「我竹聯明仁會」　他拍片道歉：自己什麼都不是

快訊／宜蘭小吃店火警！整間店遭烈焰吞噬　傷亡不明搶救中

逼女網友當情人遭拒...暴走男搶手機、亮刀！硬載她回家軟禁

桃園女遭不明人士潑熱開水！　頭、胸部9%二度灼傷

男大生打撞球3hrs倒地猝死！裝葉克膜救不回　負責人出面說明了

開心野餐回家...發現1.3m巨蟒「霸占後照鏡」　車主崩潰：沒關窗

快訊／遭男友施暴滿身傷！高嘉瑜現身警局提告了

榮剛前三季獲利創六年來新高　市況熱絡明年營運看俏

放棄台大讀警大！　鄉民一看「科系」全安靜了：直接勝利

入住飯店一看「每間房門口都放便當」　人妻驚覺不對連夜逃

男子火車上突喊：我要殺人！女乘客「機警1手勢」救了全車人

跨年車潮湧國道！元旦連假15小時免收費　6大交管措施一次看

69外籍生集體洩慾！未成年少女慘淪性奴　遭男大生性侵逾100次

賴慧如買一送一回歸《黃金》　她噴笑：八點檔都一次就中

鄧佳華害到全台外送員：這是我的榮幸！曬良民證「大家要跟我學習」

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

社會熱門新聞

六輕包商4工人手軟　鷹架恐怖墜落

雪碧成法院認證小三　判賠正宮45萬

快訊／鈕承澤今天花蓮入獄！

OL夜店被強暴　壯男扯：是她硬要

驚悚畫面曝！台中工人施工跌入下水道…頭部重創慘死

即／高雄活埋現場慘況曝　怪手司機已無呼吸心跳

台南轎車燒炭　1醫師陳屍後座

即／男大生打撞球突昏迷！搶救不治

嘉明噴留內褲成鐵證　淫色按摩師慘了

獨／甜美女大生慘死R8　閨蜜發文痛罵駕駛

快訊／台南市關廟區食品工廠火警　大批消防灌救

不知水還沒流光　工人切割管壁被負壓吸入慘死

女大生坐R8亡！他「強忍害怕」拖人：她好輕、身邊全是血

樂華夜市盃開打！胖男「凌空飛踢」反遭一拳KO

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

高嘉瑜被男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

高嘉瑜「施暴男友」回應了！　自私反問：什麼時候報

第三劑最快1/1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

快備份！　iPhone出現「4徵兆」恐即將死機

獨／小鮮肉「性慾太強」連白靈都怕

米砂徵高顏值AV男優　點名要「炎亞綸等級」釣出本尊

家暴黑歷史誰最出名？　鄉民全記得「他」

各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

高嘉瑜被男友開房竟重毆　變調原因曝光

高嘉瑜「被打到不成人形」　身藏往死裡打的重傷

高嘉瑜恐怖男友遭爆「板橋林家富少」　黑歷史起底

工安新人督導　工人酸：你最沒用

六輕包商4工人手軟　鷹架恐怖墜落

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

30年前「少年隊」多兇？過來人：惡煞秒變軟腳蝦

更多

最夯影音

更多
萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去
男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面