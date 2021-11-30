小三想「滿足飢渴」！狂挑逗人夫：塞滿我　正宮見極樂對話崩潰

▲人夫在外偷吃，與小三互傳鹹濕對話，正宮抓包怒對小三提告求償。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄人夫在外偷吃，經常與小三互傳鹹濕對話，更相約摩鐵開房間。正宮抓包後氣炸，憤而對小三提告，但小三矢口否認姦情，不過不被法官採信，最終仍判小三須賠償正宮25萬元。

正宮主張，小三明明知道丈夫是有婦之夫，卻仍在2018年3月5日起至2020年7月5日與丈夫交往，甚至與丈夫互相傳送含有性暗示的訊息，更於2020年1月11日北上嘉義某汽車旅館激戰，讓她大為崩潰，決定硬起來捍衛自己的配偶權，對小三提告求償。

透過正宮所提的證據可以看到，人夫與小三對話極其鹹濕，其中人夫曾傳訊，「妳今晚想要買可樂(意指Make Love)嗎？」並傳送多則含有性行為的漫畫及影片給小三。

此外，小三還不斷挑逗人夫，「我需要你來滿足我的飢渴」、「塞滿我的小穴感覺你粗壯的肉棒在我體內抽插，一進一出的感覺」、「盡情享受你肉棒在滋味」等，人夫則回應，「現在小穴夠濕潤嗎？」

不過，小三卻矢口否認姦情，強調自己絕對沒有與人夫發生性行為，對話內容只是單純討論影片而已，並沒有侵害正宮配偶權，因此請求法官駁回正宮之訴。

法官審理後認為，雖小三辯稱只是在討論影片，但兩人對話內含有性暗示，而小三還向人夫稱，「不要誘惑我，我經不起考驗的」等，甚至還傳色情網頁給人夫

，已逾越了一般朋友間單純討論影片內容的範圍，且對話確實也已逾越一般社會通念，法官認定她確實侵害了正宮配偶權，因此判她須賠償正宮25萬元。全案可上訴。