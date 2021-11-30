過馬路遭輾「19處骨折肝臟撕裂」　宜蘭小6生出院感謝醫療團隊

▲遭輾胸腔斷12根肋骨，兩肩膀、腿、膝重創的王姓小6生歡慶出院。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

小6生命大！10/22傍晚南屏國王姓小6生放學後，過馬路時遭到小貨車撞倒並輾壓，車輪整個橫跨壓過右上胸腔加兩肩膀，及左大腿加左膝，王生送醫，陽交附醫在命懸一線時啟動創傷團隊，分秒必爭地與死神拔河，3次大手術搶救王生；30日傳來王生可出院好消息，院方團隊特製其最愛的足球蛋糕歡慶王生出院，王生以其復原的手繪製一張感謝卡片，向醫療團隊獻上謝意並表達救命之恩，予團隊莫大的欣慰與驚喜。

陽交附醫外科部蔡建和主任表示，王生到院時傷勢非常嚴重，臉部及四肢多處擦挫傷，口鼻大量吐血，大便失禁，血壓、血氧偏低休克且意識模糊，緊急插管後，安排全身斷層掃瞄，發現左肋骨2345678，右肋骨34567，一共12根斷裂，兩側氣血胸緊急插胸管手術，右上肺葉嚴重撕裂活動性出血，氣管內出血合併血氧不足，全身多處共計達19處骨折，肝臟也撕裂傷。

當晚在加護病房急救輸了2000cc的血，心肌損傷指數飆破4700，超過正常值20倍，血壓心跳不穩使用強心劑，期間歷經了3次大手術，共計近30小時的手術時間，王小弟術後意識清楚，恢復良好，奇蹟式的復原力，一天比一天進步，帶給團隊無限振奮的鼓舞與希望。

王媽媽表示，當初兒子在加護病房昏迷了近2天，焦慮與擔憂的程度不是一般人可以承受，現在看著他能在病房用網路上學校視訊課程並寫功課，四肢都能活動，還能表達自我感受和醫護人員溝通交談，真的難以置信這天的到來，心中道不盡對醫護團隊的感恩。

蔡建和主任說，經歷了生死一瞬間的王生，在學校最愛的運動就是足球，期盼能儘快回到校園與同學上課，一起踢著最愛的足球，院方的急重症醫療團隊有著豐富的醫療經驗，但對於年紀這麼小的急重症兒童來說，臨床案例來說是很罕見的成功案例，手術等級很高，很多的醫材都需要客製化處理，王生雖然後續還需要長期復健治療，但能康復出院與家人團聚，已是奇蹟了。

陽交附醫院長楊純豪表示，事故傷害是兒童生命最大的敵人，2019年的國人十大死亡報告書顯示，1到14歲者以「事故傷害」造成的死亡數仍佔首位，院方為宜蘭溪北最具規模也是唯一的急重症中心，創傷團隊為跨領域醫師組成且有處理嚴重創傷的能力，對車禍等意外事故患者提供全面專業緊急處置，降低創傷患者死亡率及致殘率，相信一定能夠守護鄉親的健康，確保獲得良好的醫療照護。