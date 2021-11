下飛機稱「台灣共和國」　美國眾議員霸氣確認：對！100%故意

▲共和黨眾議員梅斯(Nancy Mace,)被CNN訪問「台灣共和國」時霸氣確認,「100%故意」。(圖/翻攝自推特/@RepNancyMace)

記者林彥臣/綜合報黨

美國共和黨籍眾議員梅斯(Nancy Mace)25日訪台時,一下飛機就在推特上寫道,「剛剛在台灣共和國落地」,引發台灣網友的熱議。日前她接受CNN專訪時,又被問到「台灣共和國」的問題,直接霸氣回應表示,「對!100%故意」。

梅斯接受CNN訪問時表示,確實在推特上寫下了「我降落在台灣共和國」(Just touched down in the Republic of Taiwan),這是以巧妙但是強力的方式,向那些擔心中國侵略的台灣人致意,事後訪問團的每個人都收到中國大使館的關切,要他們取消訪台行程。

▲梅斯(Nancy Mace,)當時在推特發文「剛剛落地在台灣共和國」。(圖/翻攝自推特/@RepNancyMace)



當CNN主播再次確認是不是故意這麼做的,梅斯霸氣表示,「是的,100%就是!」(yeah , 100% it was )。

梅斯強調,很多台灣人與台裔美國人感謝她這麼做,甚至有個年輕女性還在她面前感動落淚,這一趟訪問也是確保台灣的民主與自由受到保護,而且這篇推文也受到民主黨與共和黨支持者的正面回響。

