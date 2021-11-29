視察顏寬恒在地政治　他曝結論「1個字」照顧鄉親30年

記者黃翊婷／綜合報導

台中第二選區立委補選將在明年1月9日進行，國民黨候選人顏寬恒對上民進黨候選人林靜儀，雙方陣營皆抓緊時間勤跑地方。社運名人音地大帝28日在臉書PO文分享視察顏寬恒的在地政治，結果就是一個字「飽」。

▲顏寬恒投入補選，一舉一動都受到各界關注。（圖／ETtoday資料照）



台中第二選區立委補選戰況激烈，其中顏寬恒的身家財產一直都是外界關注的焦點之一，台中市選委會24日公布候選人財產申報，顏寬恒的資料多達27頁，名下有62筆土地，大多分布在沙鹿區、龍井區，以及10筆建物，1台BMW重型機車，存款為2705萬9790元，股票總價額1384萬6760元；對手林靜儀的財產申報則有9頁，名下有3筆不動產、3筆建物，一台國瑞汽車，存款金額172萬389元，1筆債務為，490萬9800元的房屋貸款，沒有股票投資及其他事業投資。

社運名人音地大帝28日在臉書PO文表示，聽說顏寬恒在霧峰辦了很多場里民政見說明會，甚至一個晚上要跑3場，於是決定前往現場，親眼見證所謂的在地政治，想知道顏家是如何照顧地方鄉親30年，而視察結果就是一個字「飽」。音地大帝還加碼PO出一張在現場吃爌肉的照片。

網友們紛紛留言說道，「吃飽的政治」、「不錯吃的樣子，這就是所謂的在地服務」、「噬食物者為俊傑」、「人情包袱就是這樣來的」、「這招對中老年人最有用了，而且屢試不爽」。

除了顏寬恒力攻霧峰，對手林靜儀28日也前往霧峰市場與在地鄉親問好，期間遇到親手接生的孩子、幫忙動過手術的病患，她在臉書PO文中強調要勇敢贏回正義，「為了下一代更自由的選擇和未來，我們必須和沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰的人們攜手勇敢向前進」、「我相信這個地方正在改變，我們都能開開心心、不需擔心，選民才是這裡的主人」。