視察顏寬恒在地政治　他曝結論「1個字」照顧鄉親30年

記者黃翊婷／綜合報導
台中第二選區立委補選將在明年1月9日進行，國民黨候選人顏寬恒對上民進黨候選人林靜儀，雙方陣營皆抓緊時間勤跑地方。社運名人音地大帝28日在臉書PO文分享視察顏寬恒的在地政治，結果就是一個字「飽」。
▲顏寬恒投入補選，一舉一動都受到各界關注。（圖／ETtoday資料照）
台中第二選區立委補選戰況激烈，其中顏寬恒的身家財產一直都是外界關注的焦點之一，台中市選委會24日公布候選人財產申報，顏寬恒的資料多達27頁，名下有62筆土地，大多分布在沙鹿區、龍井區，以及10筆建物，1台BMW重型機車，存款為2705萬9790元，股票總價額1384萬6760元；對手林靜儀的財產申報則有9頁，名下有3筆不動產、3筆建物，一台國瑞汽車，存款金額172萬389元，1筆債務為，490萬9800元的房屋貸款，沒有股票投資及其他事業投資。
社運名人音地大帝28日在臉書PO文表示，聽說顏寬恒在霧峰辦了很多場里民政見說明會，甚至一個晚上要跑3場，於是決定前往現場，親眼見證所謂的在地政治，想知道顏家是如何照顧地方鄉親30年，而視察結果就是一個字「飽」。音地大帝還加碼PO出一張在現場吃爌肉的照片。
網友們紛紛留言說道，「吃飽的政治」、「不錯吃的樣子，這就是所謂的在地服務」、「噬食物者為俊傑」、「人情包袱就是這樣來的」、「這招對中老年人最有用了，而且屢試不爽」。
下午聽說顏寬恒在霧峰辦了好幾場里民政見說明會，一個晚上要跑超過三場，我也就順便來視察一下什麼叫做在地的政治，什麼叫做照顧地方鄉親30年，視察結果：飽。由音地大帝 Indie DaaDee 發佈於 2021年11月28日 星期日
除了顏寬恒力攻霧峰，對手林靜儀28日也前往霧峰市場與在地鄉親問好，期間遇到親手接生的孩子、幫忙動過手術的病患，她在臉書PO文中強調要勇敢贏回正義，「為了下一代更自由的選擇和未來，我們必須和沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰的人們攜手勇敢向前進」、「我相信這個地方正在改變，我們都能開開心心、不需擔心，選民才是這裡的主人」。
在霧峰市場感受鄉親的熱情與溫暖
在霧峰市場感受鄉親的熱情與溫暖 ❣️ 今早和團隊到霧峰市場向攤商、往來採買的朋友們問好，謝謝大家即使忙於手上的工作，仍然伸出手給我們支持跟鼓勵，不便大聲說的加油在耳邊悄悄說，我牢牢記下，在這個太多事習慣了不明說、政治立場習慣了不表態的地方，我們都期待改變，我們正著手改變。 今天遇見自己過去動過手術的病患，和我說恢復得很好；也遇見親手接生的孩子，現在已經讀國小四年級了。看著患者從身體不適到不必承受病痛；看著孩子們從初生的嬰兒到長成亭亭玉立的女孩，上天給予的責任帶來最美好的緣分；這也一再提醒我，為了下一代更自由的選擇和未來，我們必須和沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰的人們攜手勇敢向前進。 謝謝最近陪我掃市場、站路口的志工，謝謝陪同的議員；更謝謝每一雙溫暖的雙手、一聲聲的鼓勵；這些對於未來政治改變的懇切期盼跟那一袋茶葉蛋一樣熱燙燙的 ❤️ 必須說，在每次做影片的時候，都掙扎著是不是需要幫每一位鄉親都馬賽克起來，以免他們有無謂的困擾，這真的是以前我在其他地方輔選時不需要擔憂的事。但是又覺得，能夠開開心心的說出自己的主張，不是自由民主的日常嗎？ 我相信這個地方正在改變，我們都能開開心心、不需擔心， #選民才是這裡的主人。 #溫柔堅定新中二 #勇敢齊力贏回正義由林靜儀醫師 溫柔堅定新中二發佈於 2021年11月28日 星期日
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