人夫偷吃家教自曝：已戰8次↑…下秒卻爆她劈腿！四角戀結局出爐

▲人夫偷吃家教，還抱怨對方關係太複雜。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者陳羿妏／綜合報導

人夫阿宗（化名）偷吃孩子的家教、娃娃機生意合夥人小君（化名），事後妻子抓包，向小君提告求償50萬。然而，審理期間，小君辯稱，自己誤信阿宗已離婚，才會被騙上床；阿宗則辯稱，他在講離婚之前，就已與小君發生過關係，且當時的小君還與外籍男友同居中，尚未分手，讓他受不了這樣複雜的關係。對此，法院勘驗相關事證，查出阿宗與小君仍有投資金錢糾紛未解決，且無證據顯示小君明知阿宗未離婚，仍發生親密關係，故審酌後判小君免賠，可上訴。

判決指出，阿宗妻子主張，丈夫與娃娃機生意合夥人小君發展戀情，進而有性行為，直到2人吵架分手，小君才於今年1月13日向她坦承這段不倫戀愛，但強調是被丈夫強迫發生關係；然而，她詢問丈夫，對方卻堅決否認有強迫上床，並主動拿出對話紀錄，顯示小君明知丈夫為已婚之人，仍自願發生關係，還使用鹹濕露骨話語挑逗。為此，阿宗妻子認為，無法原諒小君欺騙她以博取同情，不讓她提起侵害配偶權訴訟，故向小君提告求償50萬元精神撫慰金。

小君辯稱，她於2014年至2017年擔任阿宗孩子的家教，才認識阿宗，隨後結束家教工作，仍與阿宗維持好友關係，到了2019年2月，因受阿宗邀約，才一同合夥投資娃娃機店，並擔任會計。然而，2人2019年3月起，討論生意期間，阿宗多次向她表示已離婚，使她誤信對方單身，再加上當時恰好與外籍男友分手，情感脆弱，遂於2019年底與阿宗交往。

怎料，交往不久，阿宗卻性情大變，不但對她恐嚇、破口大罵，更因投資糾紛，加劇雙方衝突，她才會忍無可忍於今年1月間聯絡阿宗妻子，希望對方能擔任公證第三方，來談判退出合夥生意，結果言談之中才知道，阿宗尚未離婚，便向對方坦承婚外情一事，而阿宗妻子則表示能理解，還口頭承諾不會對她提出民事訴訟。

不過，阿宗當庭證稱時卻列出時間序打臉小君；他提到，2018年時他就與小君上床過，2019年9月，小君向他表示想要跟外籍男友分手，2人便嘗試交往，同時他也因與妻子發生很大爭執，心情不是很好，所以在2019年11月至2020年4月，分別在台中、高雄與小君發生過8次以上性行為，只是他在該段時間，也受不了小君與他交往同時，又與男友繼續同居。

對此，法官勘驗相關事證，發現阿宗確實於2019年3月起數度向小君表達，自己已離婚，只是礙於父親阻止，未辦妥正式程序。至於鹹濕對話內容，傳送時間都在2020年1月至4月間，足認小君是誤信阿宗離婚，才發生性行為。

另外，法官查出，阿宗與小君仍有投資金錢糾紛未解決，且無證據顯示小君明知阿宗未離婚，仍發生親密關係，故審酌後判小君免賠，全案仍可上訴。