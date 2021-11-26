快訊／第16輪規劃公布！提供3大疫苗第2劑「含混打」　11／29預約

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」第16期規劃提供「BNT疫苗與莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上」，以及「AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8週以上」對象第二劑接種，也就是說，包含BNT、莫德納、AZ疫苗三大疫苗，從11/29開始分流預約，12/2開打。

▲BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

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▲第16期預約平臺混打。（圖／指揮中心提供）

一、符合資格對象為11月25日中午12時前已意願登記(含混打)民眾，且符合下列任一條件：

(一)BNT第二劑：11月4日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

(二)莫德納第二劑：11月4日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

(三)AZ第二劑：10月7日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/12/2(含)前出生]。

(四)已接種第一劑AZ疫苗，第二劑混打BNT疫苗或莫德納疫苗：10月7日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/12/2(含)前出生]。

二、預約分流時程：

(一)BNT 疫苗：11月29日上午10時至11月30日中午12時。

(二)AZ、莫德納疫苗：11月29日下午2時至11月30日中午12時。

三、施打時程：12月2日至12月8日。

指揮中心說明，前述對象將於11月28日下午2時起，陸續收到提醒簡訊，請記得依預約分流時間進行預約；如為已接種第一劑AZ疫苗之民眾，請依欲選擇之第二劑疫苗種類分流時間，進行預約；預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心另說明，為方便民眾接種COVID-19疫苗，除預約平臺外，指揮中心已開放地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所，提供AZ、莫德納、BNT、高端共4種疫苗第一、二劑，及已接種第一劑AZ疫苗，第二劑混打BNT或莫德納疫苗之接種服務，民眾無論是否完成意願登記(含混打)，均可向指定或安排的醫療院所或衛生所預約後接種。因此，考量國人第一劑疫苗涵蓋率已達七成以上，為加速提升第二劑疫苗完成率，第16期預約平臺僅提供第二劑疫苗預約，若民眾有第一劑疫苗接種需求，請利用前述管道預約接種。

指揮中心提醒，18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。此外，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

指揮中心指出，平臺意願登記已於11月25日中午12時暫時關閉進行結算，將於11月26日下午4時起，重新開放意願及混打登記或修改。