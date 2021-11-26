日韓星疫情再起示警　醫師：明年防疫風景是「這2項」

▲沈政男表示，口罩是絕對不可能拿下來。（圖／記者林敬旻攝）

沈政男／精神科醫師

今天(11月25日)新增0例。

看了半天，到底日、韓、新三國，為什麼疫苗覆蓋率都超過了七成五，每日新增卻是差這麼多？

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總算讓哥，給看出來了。

因為，新加坡打疫苗太早了，早在五月就有將近三成打了兩劑疫苗，於是到了九月開始微解封，很多人的保護力已經明顯下降。

韓國，則是，注意了，三分之一的人是打AZ！日本媒體今天在比較日、韓現在的疫情差異，也提到了這一點，但哥是獨立看出端倪。

除此之外，BNT與莫德納的相對比例，也可能有影響，因為過了四個月以後，兩者保護力相差可達一成五以上。新加坡與韓國都是BNT打了很多，日本也是，但日本打莫德納似乎多一些。

全世界打莫德納最多是美國，你看雖然疫情也開始升溫，但以人口比例來看，比德國與英國稍好一些。

今天有人問明年疫情如何，我說：口罩絕對不可能拿下來，因為，光靠疫苗無法達成群體免疫。

我算給你看。以delta的R0=6來算，如果放掉一切防疫，那麼群體免疫必須達1-1/6=0.83，但因為突破性感染至少兩成，因此，即使疫苗覆蓋率達百分百，頂多也只有0.80的保護力，無法把R壓到1以下，永遠不可能達到群體免疫，頂多就是維持一個可以忍受的新增數目。

然而，如果加上戴口罩，依據最新英國醫學期刊BMJ的文章，可降低感染風險五成多，因此只需達到0.39的群體免疫，就可將R值壓到1以下，而假使六成人口接種兩劑疫苗，應該就能達到0.39的群體免疫。當然，前提是AZ不能打太多，否則也是達不到。

所以說，六成疫苗覆蓋率＋戴口罩，是明年最可能的防疫風景了。

當然，如果第三劑開打，狀況就不一樣了，因為依據最新研究，可把保護力拉到93%，因此，如果九成人口都打三劑，是有可能脫下口罩，問題是在台灣不可能。

新加坡，是目前第三劑打最多的國家，也是最可能達到三劑九成的國家，屆時再看看是否能夠達到真正的群體免疫。

以上分析，只有哥會跟你講。

▲沈政男表示，如果九成人口都打三劑，是有可能脫下口罩。（圖／記者郭世賢翻攝）

歐洲普遍都在施行疫苗強制施打了，也引起了強烈反彈；疫苗護照在東亞也都在做了。台灣卻是至今仍舊採取志願性質，不管打疫苗與進出餐廳都沒有強制，這是難能可貴的成就。

這，才是真正的自由！

台灣人已經為人類社會立下了典範。

原因就出在兩個字：清零。

從頭到尾，全世界的防疫目標就應該放在清零，可惜台灣不是世界領袖，沒辦法影響別人，但我們應該有這樣的志氣。

你看今天英國的天才流行病學家Neil Ferguson又在講群體免疫了，說是英國因為夏天以來解封，又多了幾百萬人感染，因此未來不必再大規模封城了。

拜託，這有什麼好講？你們在這過程裡，死了多少人？

這，徹頭徹尾就是錯誤的防疫政策。

現在，歐美正在做的是拚第三劑疫苗，問題是他們的施打率很難突破八成，因此也不可能光靠疫苗就達到群體免疫。

真的，只要加上戴口罩，事情就變得簡單許多，但他們就是不願意一直戴口罩。

我去年就說，全球七十億人，每人發十四個口罩，疫情結束了，但要做到這件事比登陸火星還困難。

當戴口罩也沒用的時候，你就會知道，能戴口罩其實是一種幸福。

● 本文已獲沈政男醫師授權刊登，未經同意請勿隨意轉載。