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投反對票遭解僱！文大推廣部總監提告　意外曝光薪水打趴校長

▲▼ 文化大學 。（圖／記者林裕豐攝）

▲任職文化大學推廣教育部終身學習群總監的王怡芳，負責終身學習課程企劃等工作，卻在2019年收到免職解僱函。（圖／記者林裕豐攝）

記者黃宥寧／台北報導

王怡芳從1997年任職文化大學，工作為擔任推廣教育部終身學習群總監，負責終身學習課程企劃、業務等工作，月薪達22萬8850元，2015年受華岡興業基金會董事長張鏡湖推薦擔任該基金會董事。豈料，華岡興業遭控掏空校產事件，經偵查後華岡興業獲不起訴。但王卻在2019年收到文大發函給她的解雇函，對此她憤而提告請求確認僱傭關係存在，士林地院日前判決出爐。

王提告主張，在2017年底，因文大與華岡興業基金會間衍生相關爭議，2018年7月5日時任文大推廣教育部代理推廣教育長許惠峰，竟口頭威脅她辭去華岡興業基金會董事職務，甚至暗示不從就無法在原單位工作，後來許惠峰委請推廣教育部執行長楊馥如與王商談，並告訴王，有意調降薪資並轉調到外分部擔任主管，但王認為有違反調動五原則，故不同意，豈料卻在2019年3月28日收到文大發函通知免職解僱。

免職函記載原因，『台端前於108年2月25日出席財團法人華岡興業基金會第13屆董事會第12次會議，會中討論：「同意支付中國文化大學106學年度及105學年度，因「人才培育推廣計畫」，應向本會請求支付之款項‧‧‧」，台端表示反對，致華岡興業基金會應向中國文化大學支付款項案，不予通過，台端行為顯然損害中國文化大學之利益。』終止兩造之僱傭契約。

王向法院表示，本來就有4票反對票，她的投票不影響爭議案（人才培育與推廣計劃），對此她過去也未曾簽署工作守則，並認為文大就是對她非法解僱，應讓她回復原職及待遇。

文大提出抗辯，王已具有高度自主決策權限，與文大的實質上關係，實已高於一般公司經理人，而接近業務總經理階級，又以王薪資22萬餘元，即使在企業界也非一般受僱員工得以領取的薪資，若參照政府機關部會首長薪資，也僅有19萬6,320元，更可見領取此高薪者必有一定的決策權，若再以學校體制，校長的薪資已屬最高階，王受領薪資遠高於校長，雙方間是屬委任關係，故無理由請求確認僱傭關係。

▼文大推廣部擔任總監的王怡芳，不滿因投下反對票而遭解雇怒告文化大學。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼美國聯邦上訴法院仍然駁回川普的上訴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此文大更表示，王身為推廣教育部的業務總監，對於華岡興業基金會在2013年與文大簽訂長達10年的「人才培育與推廣計畫合約書」，文大負責招生等90%工作，卻必須給付華岡興業95%的學費共6.36億元，導致文大校產每年皆以不合理方式移轉至華岡興業基金會，王身兼華岡興業董事，對於不合理營運及拆分必然知情，對此在2019年2月25日對於文大追回款項的議案投下反對票，顯然違反身為文大受委任仁的忠實義務，對此請求判王敗訴。

勞動法庭法官認，王擔任董事一職與推廣教育部終身學習群總監職務互不隸屬相關，王在華岡興業基金會董事會上所為議決，是屬董事委任關係所為，本應注意華岡興業基金會之利益考量，要與推廣教育部終身學習群總監職務無關，對此認定文大非法解僱，故判文大應給付從2019年3月解僱日起欠付的每月22萬8850元薪水，持續給付到王復職。全案可上訴。

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