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社會 社會焦點 保障人權

光頭男為賺500迷昏女友讓網友硬上　她摸到頭髮驚醒崩潰喊不要

▲桃園市吳姓男子分別在前年5月與去年9月間，邀約某女子在酒吧喝酒，趁其酒醉意識不清後載至摩鐵性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲李姓男子竟偷偷讓讓女友喝下摻有FM2成分的飲料，讓女友陷入昏睡之際，好讓摸黑網友硬上。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／綜合報導

台北一名李姓男子和倪姓男子2人在臉書社團「夫妻情侶單男單女互動聯誼團」結識，不過李男竟隱瞞女友，私自向倪男收取500元的清潔費，並偷偷在女友的飲料加入FM2將女友迷昏，待女友昏睡後再讓倪男進屋，硬上女友得逞。刑事部分，法官依強制性交罪，判李、倪2人各5年和1年10月定讞，而台北地檢署再向李男等2人求償犯罪被害補償金共30萬元，日前被法院判准。

李姓男子和倪姓男子2人在臉書社團「夫妻情侶單男單女互動聯誼團」結識，但李男卻隱瞞女友，先是趁著女友昏睡時偷拍女友的私密照給倪男，獲得倪男同意後，再向倪男收取「清潔費500元」，李男還向倪男表示「喜歡嗎？」、「配合度高嗎？」、「想內射嗎」等語，倪男還略有猶疑地回「你能接受？婆能接受？」、「會不會告我？」

但李男卻拍胸脯保證表示「她就是不能接受，才問你想不想內射」，獲得李男保證後，2人約定好當天關燈硬上，由李男先挑逗女友，之後再藉口下床拿東西後，讓倪男提槍硬上。李男為讓事情進行得更加順利，更偷偷在女友的飲料中加入FM2，讓女友因藥物作用而昏昏欲睡。

不過由於李男當時理了一個大光頭，女友在意識迷離之際卻伸手抓到倪男的短髮，察覺有異，驚恐大喊「不要」，李男眼見事跡敗露，欲蓋彌彰的對著倪男大喊「你是誰？」，讓倪男不得不罷手，但仍在驚慌中將精液留在女友的大腿和床單上，急忙奪門騎車逃逸。事後，女友報警處理，一查卻驚覺男友竟是主謀者，怒對2人提告。

刑事部分，台北地院依藥劑強制性交未遂與強制性交未遂等罪，分別判李、倪2人有期徒刑4年6月與1年10月，2人不服，上訴到高等法院，高等法院審理後，改判李男有期徒刑5年、倪男維持原判。日前台北地檢署再對2人提出30萬元的犯罪被害補償金之求償，台北地院審理後判准，全案仍可上訴。

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