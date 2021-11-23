陳時中曝第3劑準備方向「比照今年」　次世代疫苗問世要等明年下半

▲11/23指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

陸續有越來越多國家開始接種第三劑新冠疫苗，至於我國第三劑規劃狀態，陳時中表示，目前相關安排還未完成，但國外打第三劑和原來沒什麼不同，基本上會照著讓大家打相同疫苗的可能性，今年打幾種，明年會照這樣準備。

根據指揮中心最新統計，國內疫苗第一劑涵蓋率超過7成、第二劑超過4成，而第15輪疫苗也展開預約，三種疫苗全年齡開放，力拚年底第二劑6成目標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對第三劑規劃，陳時中說，計畫還沒有完成，不過現在看起來國外打第三劑都跟原來的並沒有不同，所以當然是看這樣時間跟專家的建議，就現有疫苗作施打。基本上我們還是會照著讓大家打相同疫苗的可能性，今年打幾種，明年會照這樣準備。至於如何接種，陳時中說，會比照這段時間，三軌並行，從平台、指定合約院所、造冊。

陳時中日前也表示，第三劑到底怎麼打還是要由 ACIP 委員開會做決定，最快也要明年一月底，現在還有些時間可以多做觀察。

而因應變種病毒，次世代疫苗採購也受關注，有媒體問及是否春節前可以到貨。陳時中說，沒有，現在基本上幾款次世代疫苗與現在疫苗差異不大，所以沿用現在疫苗追加，至於次世代疫苗要出來的話，時間可能都到明年下半年去了ˊ。

陳時中強調，疫苗最大作用還是在降低重症跟死亡，至於要避免感染還是戴口罩也是一個非常重要事情，一定要兩件事情都做好防疫會比較好一點。