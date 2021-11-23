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脊柱側彎近180°！20歲女大生頂「駝峰」11年　長高12cm現況曝

▲▼女大生患神經纖維瘤現「駝峰」。（圖／翻攝自周到上海）

▲手術前後對比。（圖／翻攝自陸媒）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一名20歲女大學生因患有神經纖維瘤病，脊柱一度側彎近180°，猶如背著一個「駝峰」，且因脊柱椎管內的腫瘤壓迫神經，導致下肢癱瘓。經過高風險手術治療後，她的「駝峰」消失，不僅能重新挺直腰背、擺脫輪椅，且更比手術前長高了12公分。

據《周到上海》報導，該名女大生是20歲的雪嬌（化名），她父親是清潔工人，母親在家照顧患有智力障礙的弟弟，家庭收入十分微薄，僅管如此，仍培養雪嬌這個大學生，「她是全家人的希望，可是疾病往往是殘忍的。」

▲▼女大生患神經纖維瘤現「駝峰」。（圖／翻攝自周到上海）

▲X光照片。（圖／翻攝自周到上海）

雪嬌9歲起便出現了病症，她的背部逐漸凸起很難站直。經過診斷，雪嬌罹患的是神經纖維瘤病，這是一種常染色體顯性遺傳病，是基因缺陷使神經嵴細胞發育異常，並會導致多系統損害。

隨後，雪嬌在北京的大醫院裡進行保守治療，但由於學業壓力大，且就醫路程太過遙遠，治療被耽擱，「駝峰」則越長越大，陪伴雪嬌11年之久。

去年雪嬌讀大二時，病情突然加重，無法正常行走，又前往北京的醫院做頭盆環牽引術，牽引剛有所好轉，下肢突然出現神經症狀，無法再進行牽引，不得不以輪椅為伴，輾轉多家醫院也未能得到有效治療。

在其他患者推薦下，她近日前往上海新華醫院脊柱中心求醫。醫生楊軍林經診斷後認為，雖然手術風險很大，但如不進行手術，脊髓將進一步受壓，雪嬌日後行走的機會更渺茫，最終她於上月26日上午接受手術。

▲▼女大生患神經纖維瘤現「駝峰」。（圖／翻攝自周到上海）

▲如今雪嬌已經能順利行走。（圖／翻攝自周到上海）

最終，手術歷經7小時順利完成，術後雪嬌仍要面對感染、疼痛等一系列問題，所幸經過6天的恢復，她在媽媽的攙扶下，在病區的走廊里走了起來，且更比手術前長高了12公分。

醫生楊軍林表示，「這次手術是他目前為止遇到過風險最大，難度最大的手術。今天，雪嬌終於出院了，將繼續回家康復的日子，但對這個家庭而言，希望仍在。」

▼手術前後對比照。（圖／翻攝自周到上海）

▲▼女大生患神經纖維瘤現「駝峰」。（圖／翻攝自周到上海）

▲▼女大生患神經纖維瘤現「駝峰」。（圖／翻攝自周到上海）

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