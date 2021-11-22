直擊／店員被刺死！新人同事嘆：他人很好　超商今照常營業

▲蔡姓超商店員遭蔣嫌刺死，《東森新媒體ETtoday》今（22日）實際走訪該超商。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、陳羿妏／桃園報導

29歲蔡姓超商店員昨（21日）凌晨僅因勸導41歲蔣姓紙雕家戴口罩，即遭對方持刀刺殺身亡。對此，《東森新媒體ETtoday》記者今（22日）實際走訪該超商，店內女員工聽聞蔡男死訊，直嘆「很可惜，他人很好」。

這起事件發生在桃園市龜山區光峰路某社區的超商，蔣嫌21日凌晨4時許到該超商消費，因未戴口罩遭蔡男勸導、拒絕結帳，竟暴怒折返回家戴口罩，結果他第二次結帳時，先是拿起手中洋芋片挑釁「我還是買到了」，接著將口罩脫下甩向蔡男；到了清晨5時許，蔣第三次折返進店時，更持工作特殊用刀刺殺蔡男，導致蔡男濺血、送醫急救後仍宣告不治。

▲蔡男最後身影曝光。（圖／民眾提供）

警方調查，死者蔡男是家中獨子，原本在新北市林口區其他超商工作，這幾天配合公司調度，才到光峰路該社區超商支援，沒想到竟發生意外不幸遭人刺殺。

對此，《東森新媒體ETtoday》記者今（22日）實際走訪該超商，店內正常營業，仍有顧客上門，而店內一名女員工向記者表示，雖然她剛來超商工作不久，但認識蔡男，覺得對方人很好，昨天聽聞死訊時，覺得非常可惜。

▼案發後地板滿是血跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）