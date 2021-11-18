吃鍋驚見「花枝丸沒花枝」！一看成份傻眼：柔魚是啥　真相曝光

▲民眾吃火鍋驚見「花枝丸沒有花枝」，看成份傻眼「柔魚到底是什麼」。（圖／記者謝承恩攝）

記者趙蔡州／綜合報導

火鍋混合了各種肉片及火鍋料，只是火鍋料其中的成份，可能多數人都不清楚，市面上有一款花枝丸，標示的成份卻沒有花枝，主要及次要成份，分別魚漿及柔魚，讓消費者好奇「柔魚到底是什麼」。有水產業者解釋，柔魚其實就是魷魚，價格較花枝便宜，口感則略輸花枝一點。

根據《三立新聞》報導，有民眾在烹煮花枝丸時，發現花枝丸包裝的標示，主要及次要成份，分別為魚漿及柔魚，讓他相當納悶「為何沒有花枝」。實際讓民眾食用純花枝丸及添加柔魚的花枝丸，民眾認為純花枝丸口感比較好，添加柔魚的花枝丸則比較軟，稍微沒有嚼勁。

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有其他水產業者說明，柔魚其實就是魷魚，價格較花枝便宜，口感則略輸花枝一點，有添加柔魚的花枝丸，一顆大約5.8元，純花枝丸一顆則約9.1元，不過也澄清就算有添加柔魚，魚漿內也會含有花枝，只是比例可能不同，吃起來口感也不一樣。

事件中的廠商也解釋，民眾買到的應該是舊包裝，花枝是跟魚肉統一打成魚漿，因此標示只有寫魚漿，添加柔魚是為了增加氣味，新包裝則已經把花枝寫清楚，避免消費者誤會。

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