AZ打4個月保護力呈「負值」？　羅一鈞：信賴區間跨過零不具統計意義

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心今（18）日臨時宣布第十四期加開混打，有醫師在臉書分享瑞典研究，AZ打完4個月保護力呈「負值」。對此， 醫療應變組副組長羅一鈞表示，該研究是將接種2劑AZ疫苗超過120天後確診者與未接種確診相比，發現打過AZ確診相較於未接種者偏高，但因統計檢定信賴區間跨過零，不具顯著意義，「也就是有打疫苗與沒打保護力差不多」。

精神科醫師沈政男17日在臉書分享瑞典論文並列出研究結果，其中BNT疫苗效力：92% （15-30天），47% （121-180天），23% （211天以後）；Moderna疫苗效力：59% （181天以後）；AZ疫苗效力：-19% （121天以後）；混打疫苗效力（AZ+mRNA）：66% （121天以後）；整體疫苗重症保護力：89% （15-30天），42% （181天以後）。

羅一鈞在記者會上回應此事，他提到，該研究回溯性研究，分別找了84.3萬名完整接種疫苗者與84.3萬名未接種疫苗者進行配對，發現AZ疫苗在接種120天後，確診比率為十萬人日分之1.6，未接種則為十萬人日分之1.4，「打疫苗後確診看似比沒打疫苗高」。

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雖然計算出的疫苗保護力為-19%，但統計是否有效還需看信賴區間（95% CI）是否跨過零，若跨越代表不具統計顯著差異，AZ疫苗信賴區間跨過零，代表兩組沒有統計顯著差異，「也就是有打疫苗和沒打疫苗保護力差不多」。

羅一鈞另舉同一研究的BNT疫苗保護力為例，研究者追蹤接種後210天與未接種相比，計算出保護力23%，但信賴區間介於-2~41，同樣也是跨過零，代表BNT在接種兩劑後210天後的保護力與未接種相同。

針對瑞典研究，羅一鈞更表示，該篇文章尚未通過同儕審查，加上學術界討論瑞典在5月後疫情大幅下降，因為國內疫情趨緩，已經很難從回溯性研究中分析出打疫苗保護力與確診相關性，審查階段也遭質疑是否有近一步處理分層分析或干擾因子。而在他的觀點裡，無論打哪種疫苗，保護力都會隨著時間遞減，因此在適當時機供民眾接種第三劑或加強劑，都是未來可考慮的目標。