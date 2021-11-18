印尼青年搶做特殊行業「守墓人」　朗讀古蘭經陪一晚賺100萬　

▲印尼特殊行業「守墓人」。（圖／翻攝自TikTok／＠oreo_bamban）

實習記者廖翊慈／綜合報導

印尼一名男子阿爾薩德·毛拉納（Arsyad Maulana）近日在TiKToK上分享，與4名友人在墳墓旁搭帳篷過夜的日常，他表示過夜一晚便可進帳100萬元印尼盾（約新台幣1950元），影片中的模樣彷彿真的在露營，這其實是當地的特殊職業「守墓人」。

據Tribun jateng報導，阿爾薩德在 TiKToK上傳了多部守墓日常的影片，觀看次數甚至超過2000萬，他表示這份工作主要幫忙看守、照顧墓園，每日收入大約100萬元印尼盾，雖然不包含餐費，但在當地已經算是不錯的收入，所以許多年輕人搶著做這份工作。

▲阿爾薩德入行3年多，會攜帶各種日常用品。（圖／翻攝自TikTok／＠oreo_bamban）

報導提及，阿爾薩德入行3年多，「通常一次守墓要三天三夜，而至今我大概已經守了50個墓」，他表示除了帳篷，他們還會攜帶各種日常用品，像是熱水壺、咖啡、充電線等，「死者家屬通常會要求我們在這（墳墓旁）朗讀古蘭經，所以無論如何我們都會隨身攜帶古蘭經」。

報導最後提及，阿爾薩德與朋友們都是在家人允許下，自願應徵這份特殊的工作。許多網友看了他的影片後留言，「在陰森森的墓園睡覺不可怕嗎」、「這真的是一份很酷的工作」、「我們家也會要求要唸古蘭經」、「那是人生命盡頭時會去的地方，沒那麼可怕」。