　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

印尼青年搶做特殊行業「守墓人」　朗讀古蘭經陪一晚賺100萬　

▲印尼特殊行業「守墓人」。（圖／翻攝自TikTok／＠oreo_bamban）

▲印尼特殊行業「守墓人」。（圖／翻攝自TikTok／＠oreo_bamban）

實習記者廖翊慈／綜合報導

印尼一名男子阿爾薩德·毛拉納（Arsyad Maulana）近日在TiKToK上分享，與4名友人在墳墓旁搭帳篷過夜的日常，他表示過夜一晚便可進帳100萬元印尼盾（約新台幣1950元），影片中的模樣彷彿真的在露營，這其實是當地的特殊職業「守墓人」。

Tribun jateng報導，阿爾薩德在 TiKToK上傳了多部守墓日常的影片，觀看次數甚至超過2000萬，他表示這份工作主要幫忙看守、照顧墓園，每日收入大約100萬元印尼盾，雖然不包含餐費，但在當地已經算是不錯的收入，所以許多年輕人搶著做這份工作。

▲。（圖／翻攝自TikTok／＠oreo_bamban）

▲阿爾薩德入行3年多，會攜帶各種日常用品。（圖／翻攝自TikTok／＠oreo_bamban）

報導提及，阿爾薩德入行3年多，「通常一次守墓要三天三夜，而至今我大概已經守了50個墓」，他表示除了帳篷，他們還會攜帶各種日常用品，像是熱水壺、咖啡、充電線等，「死者家屬通常會要求我們在這（墳墓旁）朗讀古蘭經，所以無論如何我們都會隨身攜帶古蘭經」。

報導最後提及，阿爾薩德與朋友們都是在家人允許下，自願應徵這份特殊的工作。許多網友看了他的影片後留言，「在陰森森的墓園睡覺不可怕嗎」、「這真的是一份很酷的工作」、「我們家也會要求要唸古蘭經」、「那是人生命盡頭時會去的地方，沒那麼可怕」。

@oreo_bamban

#tatap jaga mental kalian walupun bulu kuduk sdh merinding #fyp #foryou #foryoupage #fypdongggggggg

suara asli - LanuT

►想變瘦就穿這件風衣！

ET快訊
快訊／掰了！「57年服飾老店」宣布退出台灣
跟進麥當勞！SUBWAY宣布漲價了　品項一次看
麥當勞29項餐點漲價　內行人曝「2大破解點法」
激戰人夫！她下體「裂2條狂噴血」　醫看傻：腸子會掉出來
彭帥報平安電郵「and」藏玄機　陸網也傻眼
警開罰單像鬼畫符　違規事實竟是「周氏蝦捲」「岡山羊肉」
快訊／顏寬恒發言人「提告周玉蔻」：完全泯滅人性！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

印尼青年搶做特殊行業「守墓人」　朗讀古蘭經陪一晚賺100萬　

古代盜墓賊絕不偷「這2寶物」！　專家曝原因：沒膽子拿

「母狗生小孩」他想請假照顧！老師「不准」：看看你的名字

認識17天閃婚！女友「不收聘金」他樂歪　結婚10天傻了「5個表哥」

「19間手搖杯」被打台灣價值分數！6家Never原因曝光　排行榜瘋傳

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

貴婦大鬧微風遭上銬疑執法過當　警秀密錄器畫面駁：有先告知權益

吳姍儒未婚夫太帥..吃味「我才是明星！」　婚禮「白紗穿到底」取消二進：好想哭

連千毅以黑衣人照片恐嚇客戶　二審宣判駁回上訴有罪確定！

印尼青年搶做特殊行業「守墓人」　朗讀古蘭經陪一晚賺100萬　

古代盜墓賊絕不偷「這2寶物」！　專家曝原因：沒膽子拿

「母狗生小孩」他想請假照顧！老師「不准」：看看你的名字

認識17天閃婚！女友「不收聘金」他樂歪　結婚10天傻了「5個表哥」

「19間手搖杯」被打台灣價值分數！6家Never原因曝光　排行榜瘋傳

金山瑞芳巡守隊雙視訊連線　新北警長黃宗仁線上勉民力

快訊／57年老店掰了！日牌「洋服の青山」確定退出台灣

重鹹是大忌！營養師：天冷要多吃「3類食物」穩定血壓

味全龍戰績拉尾盤　味全領隊大讚小龍們拚勁十足

跟進麥當勞！SUBWAY宣布漲價了　影響7口味潛艇堡、沙拉一次看

「發現‧永靖小旅行」 搶先體驗永靖謝平安　搓平安圓

丁守中不忍了！公投綁大選沒錯　「民進黨最沒資格公投綁大選」

情侶存錢結婚　男友「週領250元」怨太少…她秒爆氣：我還要嫁嗎

麥當勞29項餐點漲價！內行人曝「2大破解點法」：CP值變高了

2021萬金石馬拉松21日開跑　新北警加強賽事防疫及安全維護

騎士闖紅燈「神風式5秒硬衝」　路口過一半警追出網：超療癒

新奇熱門新聞

「母狗生小孩」請假照顧！老師：看看你名字

古代盜墓賊絕不偷「這2寶物」！專家曝原因

古代打仗「衝鋒部隊」為何總是老兵？

46天飛2277公里　日本蝴蝶澎湖現蹤！

酒瓶如何塞入大蘋果　專業鄉民神解

19手搖杯台灣價值　6家竟是Never

女友不收聘金他樂歪　結婚後傻了「5個表哥」

吃壽司郎被帶到「特別座」　網：好想去

女大生2片布遮胸！狂晃G級車頭燈5秒...網看暈

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

美尋獲9具外星人屍體！FBI機密文件曝光

AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華好興奮

明知是PS　空手指、蓮蓬乳仍瘋傳

一晚賺100萬　印尼青年搶做守墓人

更多熱門

相關新聞

印尼幼象誤觸陷阱　切除一半象鼻後仍身亡

印尼幼象誤觸陷阱　切除一半象鼻後仍身亡

印尼班達亞齊市（Banda Aceh）一頭年僅1歲的蘇門答臘象鼻子因誤觸盜獵者在森林裡設下的陷阱，導致象鼻卡在圈套裡，雖然當下有被路過村民發現，將牠送到相關機構進行治療，醫生評估需將牠一半象鼻切除來保命，但因傷口感染嚴重，2天後仍不幸喪命。

開放印尼移工入台首週557人申請　394人申請成功、家庭類移工佔390人

開放印尼移工入台首週557人申請　394人申請成功、家庭類移工佔390人

印尼移工遭監禁12年討不回公道！

印尼移工遭監禁12年討不回公道！

印尼夫妻爬合歡山險凍僵　警一條龍助脫困

印尼夫妻爬合歡山險凍僵　警一條龍助脫困

台印警破4博弈詐騙機房　49嫌栽了「3個月詐6百萬」

台印警破4博弈詐騙機房　49嫌栽了「3個月詐6百萬」

關鍵字：

印尼守墓人墳墓

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝光

明年3/1起全台「禁養比特犬」

歐陽娜娜突曝「舅媽2周前過世」罕提歐陽妮妮失聲痛哭

米砂1個月狂賺300萬！「豪買百萬特斯拉」

印度神童最新警告「紅月亮」恐降3災殃

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

債主受夠怒飆澎恰恰：一騙再騙！崩潰被害到想輕生

快訊／麥當勞變貴了「29品項喊漲」

星巴克「7項隱藏服務」全免費！前店員解惑

更多

最夯影音

更多
棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊
菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面