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「母狗生小孩」他想請假照顧！老師「不准」：看看你的名字

▲學生,打瞌睡,上課睡覺。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲小學生為了不想上學無所不用其極，超有才的請假理由讓人哭笑不得。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

實習記者靜芸／綜合報導

小學生耍賴不想上學時，總會編些「特別」的理由，有時會就會看到讓人哭笑不得的請假內容。專門從事教育領域創作的《雅兒教育》專欄近期就特別分享，小學生寫的「請假條」，天真的他們為了不去上課，想盡各種辦法編造請假理由，逗趣內容讓老師哭笑不得。

根據《雅兒教育》專欄分享幾則令人捧腹大笑的請假條：

第一則這名小學生在假條中表示，自己近期參加很多婚禮，見證別人幸福的同時，還只是小學生的他竟然也萌生「想婚」念頭，因此寫請假條向老師請5天的假，讓他去找能託付終身的另一半，甚至在文末強調「很著急」。

▲▼小學生為了請假無所不用其極，荒謬請假條內容讓人哭笑不得。（圖／翻攝自《雅兒教育》）

▲小學生竟因「想婚」請假。（圖／翻攝自《雅兒教育》）

第二篇請假理由更是離譜，內容可看到，這名叫張嘉橦的小學生在請假條中表示，由於自己「一上課肚子就餓」，所以想請假3天，回家填飽肚子，老師看到這搞笑的發言，也無奈的回覆他，「服了」。而還有一名請假理由也與他相似，他於請假條中浮誇的寫到「一上學就不舒服」，因為理由過於荒謬，老師不批准。

▲▼小學生為了請假無所不用其極，荒謬請假條內容讓人哭笑不得。（圖／翻攝自《雅兒教育》）

▲▼以「一上課就不舒服」、「一上課就肚子餓」為理由請假。（圖／翻攝自《雅兒教育》）

▲▼小學生為了請假無所不用其極，荒謬請假條內容讓人哭笑不得。（圖／翻攝自《雅兒教育》）

還有人拿出自己鄰居養的狗做請假的藉口，一名叫「劉產」的小四學生在請假條中寫到，由於自己鄰居家的母狗生小狗了，必須請假1天回去看看，「畢竟我和牠玩了一年，有感情了啊，回去照顧一下」，而逗趣的是，他的名字與「流產」音相同，老師幽默的於底下回覆到，「不批，就你的名字而言，不適合」。

▲▼ 0

▲母狗生小狗，學生想請假照顧。（圖／翻攝自《雅兒教育》）

而另一名小學生請假理由雖正當，但用詞失誤造成糗事，牠瑜請假條中表示，自己奶奶過世，所以要回去「陪葬」，老師看到這詞不知該哭還是該笑，回應到，「你是祖國的花，未來的路還很長」。這些特別的「請假條」可看出小學生想像力無極限，為了請假竟然可以編出這些令人意想不到的藉口。

▲▼小學生為了請假無所不用其極，荒謬請假條內容讓人哭笑不得。（圖／翻攝自《雅兒教育》）

▲小學生因奶奶過世，稱自己要去「陪葬」。（圖／翻攝自《雅兒教育》）

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