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社會 社會焦點 保障人權

一天就起訴！新竹潑尿大叔隨機犯案　誆「天然肥」檢建請重判

▲新竹潑尿男慘了！檢警共識：此風不可長　直接鐵腕建請重刑。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲莊姓男子辯稱潑錯對象，但檢方依然認為男子惡行重大，向法官建請從重量刑。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹街頭14日午間發生隨機潑尿事件，警方快速偵破，將這名潑尿大叔移送新竹地檢，並建請檢官官聲押。16日檢察官完成複訊，並於17日完成起訴，認為莊姓潑尿大叔犯行惡劣，為免社會大眾有樣學樣，使暴戾風氣持發酵擴大，依刑法第強暴犯公然侮辱罪嫌將男子起訴，這名莊姓潑尿大叔，最重恐將面臨1年以下有期徒刑。

新竹地檢署表示，莊姓男子基於以強暴犯公然侮辱之犯意，於本月 14 日12 時許，騎乘機車隨機尋找下手目標，在新竹市南大路前，利用駕駛停等紅燈的機會，徒手敲打、示意鄭姓駕駛搖下車窗，並趁其不備將事先準備好的「罐裝尿」潑向駕駛座內。

▲新竹潑尿怪客說「認錯人」　陳年老尿噴炸：應該存了好幾天。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲男子手持事先準備好的「罐裝尿」朝駕駛人下手，事後卻辯稱潑錯人。

檢警認為，莊男以潑灑穢物的方式，強暴貶損鄭姓男子的名譽、人格及社會評價，破壞社會和諧舉動實不能忍，為避免民眾誤會惡小而為之，有樣學樣，新竹市三分局也採強硬態度建請法官聲押，之後法官裁定無保請回。

16日新竹地檢署檢察官複訊完畢，17日對莊男依刑法第 309 條第 2 項之以強暴犯公然侮辱罪嫌，建請法官從重量刑。檢察官表示，莊男事先準備惡臭難聞的不明穢物，在道路上以隨機方式選定下手目標，向不定人潑灑穢物，嚴重影響用路人的行車安全，並造成社會大眾恐慌，惡性非輕，因此建請從重量刑，以資懲儆。

據了解，由於罐裝穢物潑灑造成車內極度惡臭，受害者懷疑莊男可能儲存已久，是為預謀犯案，但莊男否認自己是「產出人」，辯稱是在菜園隨便舀起的「天然肥」；一般強暴犯公然侮辱罪者，可處1年以下有期徒刑、拘役或5百元以下罰金，情節可大可小，但檢警一致認為，在暴力事件頻傳的現在，民眾有樣學樣，動不動就棒球棍、潑漆、潑尿表現，此風實在不可長，因此才直接祭出鐵腕手段，建請從重量刑。

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關鍵字：

潑尿怪客

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