曠職1天「被扣9900元」　檳榔西施氣炸申訴！老闆：公司內規

▲高雄一檳榔攤被指控苛扣員工薪水。（圖／民眾提供）

記者陳宏瑞、賴文萱／高雄報導

高雄市一名劉姓檳榔攤員工10月份因家中有事，向老闆請假未准，她不得已的情況下只好「曠職」一天，沒想到本月10日領薪水時，發現竟被扣了「遲到加曠職」9900元，讓她氣得提離職，還向勞工局提出申訴。劉姓女子表示，老闆已經是「慣犯」，還有另外3位同事也「受害」，都被苛扣薪水。

這家被指控的檳榔攤在高雄地區有10多家連鎖店，規模不小，劉姓女子指出，她10月初時因家中有事，先向老闆請假兩天，但後來事情沒有解決，想要繼續請一天假，但老闆不准假，她只好選擇曠職，她原本也做好被扣薪一天900的心理準備，但11月初領薪水時，發現竟扣了「曠職」900元和「遲到」9000元。

劉女不滿的說，既然都曠職了，怎麼還會有遲到？且檳榔攤平常一些扣款的規定就很嚴苛，例如遲到扣3000元，報表沒簽名扣100等等，根本是「慣老闆」，而她一個月薪水才兩萬多，扣一扣根本沒剩多少。

劉女除了立馬提辭職外，也向勞工局提出申訴，而且她後來才知道，還有其他店的3名員工也遭到類似遭遇，同樣向勞工局申訴中。

對於劉女的指控，檳榔攤老闆低調表示，公司內部都有相關規定，而且有公開貼在店內。

高雄勞工局勞動條件科專員王雅君表示，依勞基法43條規定，勞工可依據規定請喪假，雇主則應依不同親等給予喪假，喪假期間工資要照給，不可以扣發全勤獎金，也不可以直接用曠職論處，若勞工因其他原因導致上班遲到，雇主也應該按照比例扣除薪水，而不是直接扣除一天薪資，勞工可以檢具相關事證向勞工局提出申訴，若查證屬實，可以依規定裁處2萬到100萬罰鍰。