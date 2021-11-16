新竹大叔隨機潑尿！他停紅燈慘中招　大洗2次整車還是噁騷味

▲新竹市1名男子，開車等紅燈時碰到1名騎士，示意要他將車窗搖下，卻突然朝車內潑尿，行為非常可惡。（示意圖／非當事照片）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市1名男子，14日中午開車載著老婆和2名幼兒出門買中餐，行經南大路一處路口等紅燈時，忽然1名騎車的中年男子停在旁邊，並示意搖下車窗，隨即朝車內潑灑尿液後離開；車主當場傻眼立刻前去報警；警方受理後正積極調閱監視器朝毀損、公然侮辱方向偵辦中。車主也直呼「洗了2次還有尿味，令人火大」。

這名網友在PTT新竹版指出，當時正載著老婆及小孩準備買中餐，怎知到路口停紅燈時，1名年約3、40歲的男騎士示意將車窗降下，男子不疑有它，先將車窗降下一個縫，但騎士又要他將窗戶再降下一些，隨後迅速朝車內潑尿，潑完後還笑了一下才往青草湖方向逃逸。

這名車主表示，自己從未與人結怨，單純在市區開車也能碰到這樣的事，這治安是怎麼了？現在想起來還是滿肚子火，那個人的尿應該存了好幾天，根本是預謀犯案；自己的車去做2次大清潔還是有很濃的尿騷味，車內嬰兒用品也全都報銷，第一次覺得新竹這麼不安全。

網友看到這PO文後引發熱議，紛紛表示「天啊好噁…窗戶遇到陌生人不要拉下來啊…」、「還好不是腐蝕性液體」、「行車紀錄器很重要啊」、「又扯又噁心」、「這聽起來像尋仇耶」…等等。不過警方已受理報案，積極調閱路口監視器，全案朝毀損、公然侮辱方向偵辦中。

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