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社會 社會焦點 保障人權

男同學煮麵「摻大麻油」竟喊：調味！2女吃完狂吐險死

▲▼醫師表示，有研究指出，麵食比飯更容易導致血糖上升。（圖／取自Pixabay）

▲李男、林男請2名女同學吃摻有大麻油的乾拌麵，害對方嘔吐、暈眩送醫。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／新北報導

李姓、林姓男學生2019年於美國加州留學期間，在租屋處煮麵請同學們吃，卻在麵裡加入大麻油，造成2名女同學身體嚴重不適，其中A女嘔吐、暈眩、呼吸困難、心律不整，經送醫搶救撿回一命，B女則是嘔吐、暈倒，事發2天後才慢慢好轉。對此，A女、B女返台後，提告求償共308萬5390元，法院日前審理，判李男、林男連帶賠償2女共69萬6844元，可上訴。

判決指出，A女主張，她患有先天性心臟疾病，當時在不知情的狀況下，吃了李男、林男煮的大麻麵而出現嘔吐、暈眩、呼吸困難、心律不整等狀況，經送醫急救、做了尿液檢查，才知道自己受到大麻毒害，且被告送她回家時，還意圖對她性侵，所幸妹妹接到通知來帶她回家，才免於遭性侵，故針對醫療費、文件翻譯費以及精神撫慰金，向2男提告求償162萬151元。

B女則主張，她陪同A女就醫時，於急診室已出現頭暈、嘔吐等症狀，全身無力、不受控制後暈倒在地板，隨後甚至出現抽蓄不斷的情況，事發後2天身體才漸漸好轉，足認她只是藥效發作比較晚，確實出現與A女相同的症狀，故針對醫療費、精神撫慰金求償146萬5239元。

李男、林男否認性侵未遂、以欺瞞方式餵食A女、B女摻有大麻的乾拌麵；李男提到，是林男提議要摻入大麻油，並前往商店購買，現場的同學都不知道麵裡有大麻油，而他吃完後想睡，其他人也有反應有睡意，此時A女聲稱不舒服，躺在沙發上休息，隨後便前往醫院，但他並沒有與A女一同前往。

林男表示，他有給同學吃摻有大麻的乾拌麵，而大麻油則是與李男一起於美國加州合法商店購入的，作為調味油使用，烹煮時大概加了一滴米粒大小的量，約7、8名同學一起食用乾拌麵。

對此，法官認為，美國部分州（加州）雖有開放吸食大麻合法化，但對於大麻販售、食用並非毫無管制，且大麻於食用後對身體、心理健康有諸多不良影響，於我國屬於第二級毒品及管制藥品，施用可能觸犯刑事罪責，因此足認「個人對於是否食用大麻或其製品，仍應具有完全的自主權利」。至於性侵部分則舉證不足，不採信A女說詞。

法官勘驗相關事證後，認為李男、林男瞞著A女、B女，提供摻有大麻的麵食給2女食用，顯然侵害2女的身體主權，且造成身體、心裡相當損害，最終審酌後判李男、林男連帶賠償2女各43萬8105元、25萬8739元，共69萬6844元，全案仍可上訴。

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