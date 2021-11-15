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他外遇離婚1年「拒給扶養費」　呂秋遠10點神砲轟：出來混都要還

▲媽媽與小孩,全職媽媽（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男方外遇離婚還拒給扶養費，留單親媽媽獨自照顧小孩。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張靖榕／綜合報導

現代人離婚多，關於扶養費的糾紛也多，律師呂秋遠14日便分享最近碰到的一例案件，男方外遇主動提離婚後一年多都不給扶養費，還主張並不知道女方需要，讓呂秋遠非常傻眼，「你要不要乾脆說，你不知道小孩竟然會長大？」於是他在臉書列出10點，和大家分享關於扶養費的相關正確知識。

呂秋遠在臉書表示男方外遇後，把老婆、小孩趕回娘家，到法院提告離婚後至今一年多，竟然扶養費分毫不給還理直氣壯，給的回應竟然是，「扶養費妳沒跟我要過，我並不知道妳需要，如果妳需要就跟我說。」

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「哈囉？早就不知道跟你說過多少次了，你是重聽還是不想聽」，呂秋遠表示小孩不是光靠陽光空氣水，就能行光合作用長大，當然需要扶養費，而事實上不只離婚後的扶養費，若另一半在婚姻生活中過度軟爛，也可能會被法院裁定必須出錢。

一、住在一起，如果另一半不負擔家務勞動，也不給錢，可以提出給付家庭生活費的訴訟。

二、不住在一起，不一定可以要家庭生活費，但是如果有小孩，一定可以要扶養費。

三、扶養費，法院的計算方法，就是按照各縣市主計總處公布的平均每人生活費，由雙方父母依照所得比例分攤。

四、扶養費，「一定」要給。如果不給，不要以為就可以逃過，往後會有代墊扶養費的訴訟，出來混，以前欠的，通通都是要還的。

五、養小孩要錢、養小孩要錢、養小孩要錢！就算只要尿布、奶粉，那也是錢。請不要直接買尿布奶粉給對方抵扶養費，除非你答得出來10公斤要用甚麼尺寸、15公斤要用甚麼尺寸；幫寶適綠幫跟幫寶適一級幫拉拉褲、滿意寶寶瞬潔乾爽、滿意寶寶白金、滿意寶寶活潑寶寶、麗貝樂touch、妙而舒跟妙而舒妙兒褲、好奇藍與好奇紫等等的差別。

或者你懂雀巢能恩全護3、S26金幼兒樂、亞培心美力3HMO、美強生優兒A+、桂格成長奶粉健康三益菌配方、雪印金T3 PLUS、明治成長配方、豐力富NATURE全護幼兒成長奶粉的差異。

否則你是憑什麼用奶粉跟尿布抵債？養小孩不用力氣、不用時間嗎？這些人工你要不要付？

六、不要覺得給錢，就是被媽媽拿去用，你只想給小孩，所以你希望直接付學費、付安親班、付奶粉尿布現貨就好。給錢是會死嗎？以後老闆都給你衛生紙跟口罩就好，用來抵你的薪水，反正你用得到嘛！不然直接幫你付家裡的水電，因為老闆不希望你亂花錢，你可以接受嗎？

七、不給錢，以後要爭監護權，基本上就算是出局，不要以為法官都是傻子，以為你準前妻沒跟你要，所以你才會沒給。那你怎麼會記得探視？還會知道小孩最近開始會叫爸爸了？

八、不要老是說，「要跟我要錢，你就是養不起，既然養不起給我養，我一毛都不會跟你要。」講難聽點，跟你要錢，你就哭窮，既然你這麼窮，你怎麼不跟我要錢又可以養小孩？你TMD就是擺明不想給我而已，怎麼會講出這種沒有邏輯的話？

九、不給錢，法院判決以後，會對不付錢的那個人強制執行，執行不到，這些錢還是欠對方，可以欠到天荒地老，這輩子都不用買房子、有存款；而且小孩長大以後不用養這個人，還可以在成年之前請法院同意改姓，真的要這樣嗎？

十、不愛就不愛，不要裝！所有的事情，小孩都看在眼裏，真的啦！

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