快訊／第14輪疫苗今開打、高端開放混打　指揮中心14:00說明

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11/13）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由發言人莊人祥說明疫情及防疫作為等事宜。第14輪疫苗提供AZ、莫德納、BNT三大疫苗給5類對象，有211萬人完成預約，今天開放接種；另指揮中心昨日宣布，接種高端且有緊急出國需求者，可於間隔28天之後混打AZ、莫德納、BNT等兩劑疫苗，引發討論，相關內容預期記者會中說明。

第14輪疫苗提供AZ、莫德納疫苗第一劑，以及AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8週以上、莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上、與BNT疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上對象第二劑接種，都是開放18歲以上全年齡預約。值得注意的是，除AZ疫苗間隔縮短為8週，莫德納疫苗第二劑間隔也縮短為4週。

[廣告]請繼續往下閱讀...

AZ疫苗符合資格人數220萬，總計有103.1萬人預約；莫德納符合資格人數132.7萬人，完成預約54.9萬人，BNT方面符合資格98.6萬人，有53.8萬人完成預約，今起至11/24進行接種。

第14期符合資格對象，11月5日下午2時前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：

(一) AZ第一劑：18歲以上民眾[即2003/11/13(含)前出生]。

(二) AZ第二劑：9月18日 (含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/11/13(含)前出生]。

(三) 莫德納第一劑：18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

(四) 莫德納第二劑：10月16日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

(五) BNT第二劑：10月16日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。