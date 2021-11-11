口罩國家隊私設22條生產線　公司2高層繳5000萬換緩起訴

▲淨新科技遭查獲違法製造口罩。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

去年疫情期間，高雄市一家口罩國家隊「淨新科技」涉嫌在2處新購廠房增設機台生產口罩，去年9月遭衛生局當場查獲，依違反醫療器材管理法送辦，淨新科技負責人和許姓副總經理雖然一度稱「只是試車」，但在橋頭地檢署偵辦時態度轉變，不但坦承犯行，也願意繳回犯罪所得4000多萬，橋檢偵結後給予兩人緩起訴處分，但須各繳納公庫500萬元。

▲淨新科技私設生產線，遭封存生產機具、原料及成品。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

高市衛生局和檢、調查出，淨新科技分別在2處地點私設22條醫用口罩生產線，已違反藥事法57條未經核准登記擅自製造醫用口罩，高雄市政府除封存生產機具、原料及成品外，情節重大裁罰200萬。

橋頭地檢署是去年接獲高市調查處情資指出，淨新科技疑違法增設工廠生產口罩。經調查發現，淨新公司領有合法醫療器材製造許可證，又是口罩國家隊成員，且明知道依照許可內容，只能在公司所登記的高雄市三民區銀杉街廠址生產醫用口罩，卻違法在同址其他樓層及高雄市左營區大中二路等地增設工廠，違法生產醫用口罩。

淨新科技一開始出面喊冤，強調絕對沒有私設產線，是因應口罩需求增加，4月時即規劃將產線從廠登舊址三民區銀杉街遷移至新廠房，「僅為試車，完全沒有做成品包裝」，但仍被衛生局先裁罰150萬元。

全案移送橋頭地檢署偵辦後，淨新科技許姓負責人和許姓副總經不但坦承犯行，也願意繳回犯罪所得4000多萬，考量兩人沒有前科，犯後態度尚佳，檢察官於是給予兩人緩起訴處分，但須在6個月內各繳給公庫500萬元。