　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

尷尬一幕！梅克爾想「碰拳」打招呼　丹麥女王當場拒絕

▲▼ 德國前總理梅克爾會見丹麥女王，這動作打招呼遭拒絕。（圖／路透）

▲德國前總理梅克爾（右）迎接丹麥女王，想碰拳打招呼遭拒絕。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

丹麥女王瑪格麗特二世本周出訪德國，德國前總理梅克爾（Angela Merkel）10日在柏林以紅地毯迎接，然而2人接下來卻出現尷尬一幕，因為梅克爾當時一反常態伸出拳頭，似乎想藉此來打招呼，當場遭到女王拒絕。

▼影片自45秒處起，梅克爾在總理府迎接丹麥女王。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

每日郵報報導，現年81歲的丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）展開德國4天出訪行，她的兒子弗雷德里克王儲（Frederik）也陪同在側。為了迎接丹麥王室的到來，梅克爾10日也在柏林總理府鋪上紅地毯迎接。

▲▼ 德國前總理梅克爾會見丹麥女王，這動作打招呼遭拒絕。（圖／路透）

影片顯示，丹麥女王瑪格麗特二世當時穿著一身淡紫色套裝，優雅從車上走下來，但梅克爾此時一反常態伸出拳頭，似乎想隨意打招呼，這個舉動當場讓女王感到驚訝、停頓了一下。隨後，女王當下把手掌放在胸前致意。

報導指出，看見這一幕的梅克爾隨即把手舉到胸前，似乎是在向王室致歉，接著轉身迎接弗雷德里克王儲。儘管這段過程有些尷尬，但3人隨後立刻笑著進行大合照。

丹麥女王10日展開德國4天出訪行程，首日與梅克爾見面，接下來將訪問歐洲最大教學醫院之一的夏洛特醫院（Charité）。儘管她年事已高，但仍持續進行海外出訪，迄今至少已出國訪問50多次。

▲▼ 德國前總理梅克爾會見丹麥女王，這動作打招呼遭拒絕。（圖／路透）

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple Podcast

►激殺2.2折起！不沾鍋、濾水壺、洗衣精通通大特價

►Apple AirPods Pro激殺5990元！

ET快訊
40題QA一次看！惡少爸「被問這題」沉默了　嘆大氣10秒後搖
LIVE／ET午間新聞：最新畫面！惡少父母下跪求原諒　男大生
瑪莎惡少當兵打同袍！爸談和解「我車上有棍子」　網秒懂家教
「他平常不會這樣！」瑪莎惡少爸3金句護兒　網全看傻
快訊／瑪莎惡少爸媽下跪道歉！　雙手摀臉哭
瑪莎惡少「百桂食品」粉專重開！道歉聲明全文曝
快訊／瑪莎惡少母現身了！「年輕人就是這樣，很抱歉」
惡少爸9度鞠躬！宋母淚崩「若道歉可解決」：為何不放過我兒
快訊／瑪莎惡少爸抵醫院「家屬拒見」：盼給個機會
LIVE／瑪莎惡少爸媽赴台中榮總　親向男大生道歉！
警疑縱放瑪莎惡少慘了！　檢火速分案調查
快訊／男大生母拒瑪莎惡少爸媽道歉！「不願跟加害者家屬碰面」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蛇蠍女復仇記！花心前男友求復合　她逼「手臂刺她名」隔天秒分手

聲明稿／聯合國承認凱拉薩被媒體迫害

女甜蜜接男友下班！　返回發現家被大火燒毀「5幼孩全部身亡」

微波雞蛋40秒！他用「湯匙挖出」...下秒爆炸險毀容

劍橋藝術家詭變木乃伊　家人藏屍6周全身飄腐臭！背後故事超心酸

戴琪：美中第一階段貿易協議談判已取得進展

尷尬一幕！梅克爾想「碰拳」打招呼　丹麥女王當場拒絕

日本傳奇「占星女王」病逝享壽83歲！曾開妓院「靠六星占術」爆紅

權威醫學期刊踢爆「輝瑞疫苗研究造假」　吹哨者向FDA投訴秒被解僱

世衛：全球明年「這物」爆缺貨20億個　恐影響孩童常規疫苗接種

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

王必勝認婚外情仙氣正宮照曝光 未否認小孩關係：不願公開討論

《全明星3》首錄！賀軍翔大讚「王子好厲害」　小煜不想和他同隊「前幾年結果不是很好...」

豪車3惡煞「正面曝光」　全被上銬帶回警局！

蛇蠍女復仇記！花心前男友求復合　她逼「手臂刺她名」隔天秒分手

聲明稿／聯合國承認凱拉薩被媒體迫害

女甜蜜接男友下班！　返回發現家被大火燒毀「5幼孩全部身亡」

微波雞蛋40秒！他用「湯匙挖出」...下秒爆炸險毀容

劍橋藝術家詭變木乃伊　家人藏屍6周全身飄腐臭！背後故事超心酸

戴琪：美中第一階段貿易協議談判已取得進展

尷尬一幕！梅克爾想「碰拳」打招呼　丹麥女王當場拒絕

日本傳奇「占星女王」病逝享壽83歲！曾開妓院「靠六星占術」爆紅

權威醫學期刊踢爆「輝瑞疫苗研究造假」　吹哨者向FDA投訴秒被解僱

世衛：全球明年「這物」爆缺貨20億個　恐影響孩童常規疫苗接種

陳時中、郭台強旁「美魔女身份」曝光！曾任歌手演員和財經台主持人

社運名醫柳林瑋又挨告　粉專《美的好朋友》前小編控妨害名譽

遭瑪莎惡少打進ICU！男大生「陽光模樣曝」　20分鐘人生被打碎

狗女兒人氣夯吸粉搶拍照！　視網膜大讚：很有面子

愛山林加碼開發三重味全舊廠　將推600億新案鎖定首購族

核四公投前夕提出糾正案　田秋堇：時間點可說是半天意

蛇蠍女復仇記！花心前男友求復合　她逼「手臂刺她名」隔天秒分手

搶進國際供應鏈！行政院投入490億　強化半導體、資通訊產業優勢

台積電來了「高雄房價再漲一波」　陳其邁：4年內社宅增至1萬戶

風・Luxury／帝舵聯手法國蛙人特種部隊造潛水錶　貝克漢泡水秀

國際熱門新聞

男同志怕單身終老娶她回家　婚後卻超性福

澳前總理嗆莫里森：台灣不是澳洲利益所在

日本占星女王病逝！曾開妓院「靠六星占術」爆紅

布林肯：若中武力犯台　美及盟邦將有行動

到這家妓院打疫苗　就送「30分鐘服務」

NBA塞爾蒂克中鋒：台灣不會臣服邪惡中共

美國務卿召開防疫部長會議　中方出席台灣未受邀

日本斥資333億　採購默沙東抗COVID-19口服藥

馬斯克賣了　出售305億特斯拉股票

Google被控收集iPhone數據案遭駁回　免賠上千億元

消費者物價激增　美股收低240點

杜特蒂長女盟友：薩拉會選總統　副總統絕非選項

心靈法門創辦人盧軍宏逝世　享壽62歲

布林肯防疫部長會議未邀台　美：時間與形式受限

更多熱門

相關新聞

梅克爾總理生涯結束　總統大讚16年功勞

梅克爾總理生涯結束　總統大讚16年功勞

德國總理梅克爾（Angela Merkel）26日正式卸任，近16年任期劃下句點。總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）親自遞交解雇證書，感謝她帶領德國度過艱難時期，包括川普時期美國政府、英國退歐及新冠疫情等重重難關，贏得全世界的敬重。

喝采梅克爾政績！陳冲反觀台灣「兩黨缺乏一致經濟方針」

喝采梅克爾政績！陳冲反觀台灣「兩黨缺乏一致經濟方針」

梅克爾卸任前視訊會晤　習近平力捧「老朋友」

梅克爾卸任前視訊會晤　習近平力捧「老朋友」

梅克爾將卸任！養老金曝光

梅克爾將卸任！養老金曝光

梅克爾政黨得票率史上最低　家鄉時隔31年變天

梅克爾政黨得票率史上最低　家鄉時隔31年變天

關鍵字：

梅克爾丹麥女王瑪格麗特二世

讀者迴響

熱門新聞

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝　臉書大曬名車炫富

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

女大生月領2萬包養費　乾爹身份曝光崩潰

彰化食品廠粉專遭灌爆　評論刷整排1星

瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父將代子面對

暴打男大生　惡徒定孤枝下手太重

瑪莎惡少家擁2公司　祖訓「做人堅持良知實實在在」

快訊／被錄到脫口罩喝酒唱歌　陳時中「深夜緊急」回應

瑪莎拉蒂惡少擔任「行銷經理」　網友灌爆YT

西門町街友被霸凌拍抖音　他1舉動暖哭4萬人

富二代傷人！Google重新歸類家族食品廠：台灣的棒球場

瑪莎拉蒂惡少父代子出面道歉　「動手千刀萬剮就是錯」

被嗆只賣中國人　她2句話揪邏輯錯亂

快訊／瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父09:30代子謝罪

野生NanaQ逛菜市場！私下真面目曝

更多

最夯影音

更多
擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎
淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面