德州音樂祭恐怖踩踏釀8死　《要塞英雄》下架饒舌歌手表情包

▲Travis Scott舉辦的「Astroworld Festival」音樂祭爆發推擠意外。(圖/達志影像/美聯社)



記者崔子柔/綜合報導

美國饒舌歌手史考特(Travis Scott)連續3年在家鄉德州休士頓舉辦Astroworld音樂祭,5日登台演出時,台下卻爆發恐怖踩踏事故,釀成8死悲劇。線上遊戲《要塞英雄》則在事後將史考特的相關商品下架。

根據《紐約時報》報導,《要塞英雄》將史考特的歌曲「Out West」周邊表情包從商店移除,當時該表情包是配合Astroworld音樂祭特賣。不過目前Epic Games並未下架史考特的其他表情、皮膚等商品。

Earlier today, Fortnite decided to remove Travis Scott's emote from the game following the absolute tragedy at his Astroworld Festival this past weekend pic.twitter.com/s4WUJmNtsH