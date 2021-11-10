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德州音樂祭恐怖踩踏釀8死　《要塞英雄》下架饒舌歌手表情包

▲▼饒舌歌手Travis Scott舉辦的「Astroworld Festival」音樂祭爆發推擠意外。（圖／達志影像／美聯社）

▲Travis Scott舉辦的「Astroworld Festival」音樂祭爆發推擠意外。（圖／達志影像／美聯社）

記者崔子柔／綜合報導

美國饒舌歌手史考特（Travis Scott）連續3年在家鄉德州休士頓舉辦Astroworld音樂祭，5日登台演出時，台下卻爆發恐怖踩踏事故，釀成8死悲劇。線上遊戲《要塞英雄》則在事後將史考特的相關商品下架。

根據《紐約時報》報導，《要塞英雄》將史考特的歌曲「Out West」周邊表情包從商店移除，當時該表情包是配合Astroworld音樂祭特賣。不過目前Epic Games並未下架史考特的其他表情、皮膚等商品。

史考特去年4月在《要塞英雄》舉辦虛擬演唱會，當時他被數位化成一個遊戲角色進行表演，湧入超過1200萬觀眾收看。

Astroworld音樂祭5日開幕當天下午便曾發生百人踩踏事件，晚間又有多達5萬名觀眾一口氣湧向舞台，導致8人死亡及300多人受傷，年紀最輕的死者僅有10歲。史考特6日在IG發文表示，對這起事件感到「悲痛欲絕，無法想像會發生這種事。」

▲▼美國德州天文音樂祭（Astroworld fest）發生踩踏推擠事件。（圖／翻攝Twitter@BigBabyPapaBear、MRDIORWRLD）

▲德州天文音樂祭（Astroworld fest）發生踩踏推擠事件。（圖／翻攝Twitter@BigBabyPapaBear、MRDIORWRLD）

德州法律事務所Thomas J. Henry Law於7日證實，參加音樂祭的23歲觀眾帕雷德斯（Kristian Paredes）已向史考特及演出嘉賓德雷克（Drake）提起訴訟，指控這2名饒舌歌手煽動人群推擠。

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