桃園自辦莫德納疫苗第二劑　11／9日53處社區疫苗接種站施打

▲市長鄭文燦表示，桃園自辦莫德納疫苗第二劑於社區疫苗接種站施打。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦8日表示，為提升接種速度，市府自辦莫德納疫苗第二劑接種服務，於明(9日)下午在53處社區疫苗接種站，提供2萬劑疫苗，8月26日前接種過第1劑莫德納疫苗者，可於11月4日中午12時起至11月8日中午12時止，利用市府表單系統預約 （網址：https://reurl.cc/dxOEmg）。他也呼籲民眾踴躍接種疫苗，提升集體保護力。

▲桃園區三元忠義市民活動中心由台北榮民總醫院桃園分院服務。（圖／市府提供）

鄭文燦今天前往桃園區三元忠義市民活動中心、視察疫苗接種情形指出，目前桃園COVID-19疫苗第一劑人口涵蓋率約78%、第二劑人口涵蓋率約36%，其中65歲以上長者完成2劑接種者達87%、是六都最高。

他指出，現在正邁向全齡接種、二劑提高的目標，市府也安排接種站跟醫療院所雙軌制提供疫苗施打，努力拉高疫苗涵蓋率，同時持續推動各種經濟振興計畫，讓市民的消費、購物、上班、上課、旅遊、會議等方面，逐步恢復日常。

今日三元忠義市民活動中心提供第二劑AZ疫苗接種，由台北榮民總醫院桃園分院及桃園區公所的團隊提供貼心的服務；而近日氣溫急轉直下，較為寒冷，各個接種站也會注意保暖措施，讓市民朋友有舒適的接種環境。包括桃園區長陳玉明、台北榮民總醫院桃園分院副院長黃銘超均一同出席視察。