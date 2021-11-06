國台辦列台獨制裁清單　朱立倫：對岸法律跟我們無關

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／朱立倫辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導

國台辦發言人朱鳳蓮5日證實，中國大陸將依法對清單在列的「台獨頑固分子」實施懲戒，行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮都名列其中。國民黨主席朱立倫6日對此回應，對岸的法律跟我們沒有任何關係，中華民國都是堅持言論自由、民主自由。

朱鳳蓮5日證實，中國大陸將依法對清單在列的「台獨頑固分子」實施懲戒，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其它必要的懲戒措施。

朱立倫表示，這是對岸他們內部的法律，跟我們這邊沒有任何的關係，我們堅持言論自由、民主自由，這是中華民國基本的規範，所以他今天任何的主張，在我們這邊都是言論自由、民主自由。

對於被列入「台獨頑固份子」，蘇貞昌昨在立法院備詢時正面回應，「未曾在我們台灣任何一天，對我們台灣指指點點，我為台灣打拚，這是我應該做的事情，不受恐嚇。」

游錫堃則在臉書發文嗆聲說，「又上中國《新華社》新聞了，我的國際知名度好像又提升了不少，感覺光榮！謝謝朱鳳蓮小姐。不過，我沒有想再參選，以後請不必費心了！」