　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國台辦列台獨制裁清單　朱立倫：對岸法律跟我們無關

▲▼朱立倫出席「1218場全台街講」雲林場。（圖／朱立倫辦公室提供）

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／朱立倫辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導

國台辦發言人朱鳳蓮5日證實，中國大陸將依法對清單在列的「台獨頑固分子」實施懲戒，行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮都名列其中。國民黨主席朱立倫6日對此回應，對岸的法律跟我們沒有任何關係，中華民國都是堅持言論自由、民主自由。

朱鳳蓮5日證實，中國大陸將依法對清單在列的「台獨頑固分子」實施懲戒，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其它必要的懲戒措施。

朱立倫表示，這是對岸他們內部的法律，跟我們這邊沒有任何的關係，我們堅持言論自由、民主自由，這是中華民國基本的規範，所以他今天任何的主張，在我們這邊都是言論自由、民主自由。

對於被列入「台獨頑固份子」，蘇貞昌昨在立法院備詢時正面回應，「未曾在我們台灣任何一天，對我們台灣指指點點，我為台灣打拚，這是我應該做的事情，不受恐嚇。」

游錫堃則在臉書發文嗆聲說，「又上中國《新華社》新聞了，我的國際知名度好像又提升了不少，感覺光榮！謝謝朱鳳蓮小姐。不過，我沒有想再參選，以後請不必費心了！」

►毛小孩用品打折了！貓砂、西莎鮮食罐頭通通有

ET快訊
連千毅妻「其實是混血兒」！　他揭三圍整型真相
墜機！26歲女歌手身亡　登機前最後身影曝光
苗栗殺童「埋屍現場」曝！狠媽懷胎9個月未羈押　將臨盆產第五寶
美豔女星墜海慘死「屍體慘狀曝」　曾遭大咖男星性侵
40多歲男不明頭痛竟罹「螃蟹病」　頭暈痠痛都是癌症警訊
陽明山驚見「觀音圈光環」　鄭明典曝罕見景象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

衝衝衝！蘇貞昌力捍政府立場　卯足全力2天趕8場公投宣講會

國台辦列台獨制裁清單　朱立倫：對岸法律跟我們無關

禁萊豬美國生氣影響加入CPTPP？柯文哲酸蘇貞昌誤導：核食才是真問題

林姿妙表態「反對核四」　朱立倫：全黨一致反萊豬、公投綁大選

80億基隆輕軌4年半變不見　柯文哲怒：政府不能隨便講講

揭顏清標欠6千萬10年不還　周玉蔻痛斥：豈不是污衊神明

國防部長邱國正投書美媒　「台灣不會對中國投降」

沈智慧拍街舞片被轟痛哭！他傻眼揭「最大關鍵」　讚陳玉珍回得好

1218四大公投　藍綠黃白立場一次看

「學姐」黃瀞瑩曝光打工嫩照　網歪樓「這裡」比例好大

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

隨機抱小孩？媽嚇壞扛整台車逃　工人「為安全才抱起」遭控強制罪

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

小朋友認出黃偉晉：那個拍《終極一班》的　庫洛牌遭沒收...超氣「跟小櫻一樣要重找」

檢舉達人家外狂裝50支監視器！　男臨停被拍「求饒無效」爆衝突

臭罵鄧佳華「強逼交往自毀宣告」 連千毅限期2天：再不行冷凍3年

鬆獅犬被蜜蜂叮吃藥超乖像天使　3藥丸2膠囊「噴出粉末」醫生驚呆

衝衝衝！蘇貞昌力捍政府立場　卯足全力2天趕8場公投宣講會

國台辦列台獨制裁清單　朱立倫：對岸法律跟我們無關

禁萊豬美國生氣影響加入CPTPP？柯文哲酸蘇貞昌誤導：核食才是真問題

林姿妙表態「反對核四」　朱立倫：全黨一致反萊豬、公投綁大選

80億基隆輕軌4年半變不見　柯文哲怒：政府不能隨便講講

揭顏清標欠6千萬10年不還　周玉蔻痛斥：豈不是污衊神明

國防部長邱國正投書美媒　「台灣不會對中國投降」

沈智慧拍街舞片被轟痛哭！他傻眼揭「最大關鍵」　讚陳玉珍回得好

1218四大公投　藍綠黃白立場一次看

「學姐」黃瀞瑩曝光打工嫩照　網歪樓「這裡」比例好大

他嘴饞吃「好市多買肉乾」怪怪的！3千人看傻：這缺貨超久

衝衝衝！蘇貞昌力捍政府立場　卯足全力2天趕8場公投宣講會

阿金爬山掃過樹枝「屁屁險開花」　整隻狗大力彈飛：差點貞操不保

地上權真的回來了！大安2建案熱銷　專家曝產品關鍵優勢

划船在落羽松中！彰化親子農場爽玩溜索、爬樹屋　還能愜意露營

1起狂歡搶優惠！　ETMall毛毛商城旗艦館「滿額送好禮不手軟」

正版又輸了…日本無印良品遭「北京無印」告貶損商譽　判賠174萬

雨季來臨必學8招快速乾鞋技巧　塞報紙落伍，韓國人用「啤酒瓶」超有效

國台辦列台獨制裁清單　朱立倫：對岸法律跟我們無關

苦窮村民「土樓免費變洋樓」　家門口就業吸引青年返鄉

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

政治熱門新聞

沈智慧拍街舞片痛哭　他傻眼反讚陳玉珍回得好

「學姐」黃瀞瑩曝光打工嫩照　網歪樓「這裡」比例好大

延長役期？　邱國正：我們也認真在思考

1218公投　藍綠黃白立場一次看

蘇貞昌：說美豬是毒豬「美國很生氣」

邱國正投書美媒　「台灣不會對中國投降」

懶人包／熊好券5大票券　怎麼領怎麼用QA一次看

周玉蔻直播致電顏寬恒服務處被掛電話

蘇、游遭列「台獨頑固份子」　苗博雅一句話「神翻譯」

揭顏清標欠6千萬10年不還　周玉蔻痛斥：豈不是污衊神明

南投市轉運垃圾被揪24回收物　慘遭整車退運

熊好券中籤號碼出爐！下午2點打開台北通APP　最高爽領3000

王鴻薇曝9年前資料問陳吉仲：你還反美嗎？

是你嗎？熊好券提早發放　11位幸運兒中5張券

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

女歌手「生產途中昏迷」搶救16天離世　得年27歲

海底撈宣布關300店　市值蒸發1.25兆

酒店妹狠殺包養男！　一家人全認了：預謀殺害

特休怎請才爽？過來人都選星期一　原因神翻

台灣正在暴風雨前寧靜　醫模擬1狀況完蛋

聖結石飛捷克「錢哪來的」　網揭2點：有料

命理師警告：立冬這4生肖身體會變差！3星座舊疾易復發

國小作業找錯字　媽媽求救「快崩潰了」

17歲歐陽娣娣拍陸劇出道！　丫鬟造型曝光

木柵「少女命案」沉冤27年　檢突收匿名信淚訴：學校不讓我們講

正妹網紅爆淫片外流　「吃熱狗」真正主角曝

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

李易低調念東海！本名難得曝光

即／阿羅哈客運驚傳財務危機　股東聲請宣告破產

床上出現馬來貘？網笑：爆漿腸粉

更多

最夯影音

更多
差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇
鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

隨機抱小孩？媽嚇壞扛整台車逃　工人「為安全才抱起」遭控強制罪

隨機抱小孩？媽嚇壞扛整台車逃　工人「為安全才抱起」遭控強制罪

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面