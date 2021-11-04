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世新學生會邀曹瑞原回母校　分享《斯卡羅》創作歷程

圖4：曹瑞原導演回母校勵學弟妹：「未來正在等著你繼續尋找」。（圖／世新大學提供）

▲ 曹瑞原導演回母校勵學弟妹：「未來正在等著你繼續尋找」。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

近幾年，台灣戲劇用與眾不同的題材和精良的製作，在影視圈颳起一陣旋風，若談及現在最熱門的台劇，非《斯卡羅》莫屬了。執導《斯卡羅》、《孽子》以及《一把青》等熱門戲劇的曹瑞原導演，應世新大學學生會的邀請，來到母校舉辦講座，以「《斯卡羅》播映 後，台灣留下了什麼?」為題，和學弟妹們分享成為導演的心路歷程。

圖1: 世新學生會邀曹瑞原分享斯卡羅創作歷程。（圖／世新大學提供）

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▲ 世新學生會邀曹瑞原分享斯卡羅創作歷程。

畢業於世新大學廣電學系的曹瑞原導演，以自身經歷告訴台下師生，世新大學有開放自由的環境，讓學生更容易去接受不同挑戰。而他也在講座中強調，學生需要去創造屬於自己的的未來，別被外界迷思影響，要成為最獨特的自己。

談及製作《斯卡羅》的那段日子，導演明言，拍完《一把青》之後，以為沒有什麼能難得倒自己了，沒想到《斯卡羅》更加困難，光是拍攝前的籌備就花費了三年。雖然去年一月就已經殺青，為了呈現給觀眾更好的品質，他們持續後製到今年下半年才滿意。導演苦笑道，連他自己都不知道是怎麼完成《斯卡羅》這部戲的，但是他清楚內心有股力量帶領著他，讓他得以通過這項挑戰。

圖2：曹瑞原導演清楚自己內心有股力量帶領著。（圖／世新大學提供）

▲ 曹瑞原導演清楚自己內心有股力量帶領著。

針對台下師生的熱情提問，曹瑞原導演也親民的一一回覆，他分享道，團隊非常尊重歷史，在考據上下了大功夫，甚至從美國買到了李仙得從來沒有發行過的自傳，只為了讓《斯卡羅》可以更符合史實。

在講座中，曹瑞原導演利用豐富的經驗，解答了許多學生的疑惑，讓他們不再迷惘。「台灣的年輕人是鑽石般的存在，是台灣最重要的資產，而台灣文化的厚度跟養分是寶藏，正等待政府去懂得將它挖出來。」從話語中，可以看出導演對台灣的未來充滿信心 ，「相信未來十年，影視產業會是台灣的下一個台積電。」

圖3: 曹瑞原導演利用豐富的經驗，解答了許多學生的疑惑。（圖／世新大學提供）

▲ 曹瑞原導演利用豐富的經驗，解答了許多學生的疑惑。

世新大學副校長陳清河在致詞時，對校友曹瑞原導演的蒞臨表示感謝，也期望導演可以為世新大學的學弟妹指引方向。在講座的最後，曹瑞原導演勉勵學弟妹，「不要以為你看到的世界就是如此，也不要以為自己只有這樣而已，未來正在等著你繼續尋找 ，希望各位可以永遠期待下一刻。」

此次講座的主辦單位，世新大學學生會理事長官芸如也提到:「世新大學在傳播領域培育無數人才，很榮幸邀請到曹瑞原導演回到母校，為我們帶來精彩講座，不論是曹導的經驗分享，還是針對台灣族群歷史的獨到見解，相信師生們經過講座都獲益良多。」

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