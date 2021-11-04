長庚第三劑試驗將收案　羅一鈞：有結果前不會開放國人打追加劑

記者嚴云岑／台北報導

長庚醫院將啟動第三劑混打試驗，收案對象為高接觸風險的第一線醫護人員及航空機組人員共400人，分別接種高端、BNT、莫德納與半量莫德納。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，長庚醫院還在收案階段，待結果出爐後，才會評估是否要施打第三劑，在之前不會開放國人接種追加劑。

林口長庚副院長邱政洵表示，第三劑混打試驗收案對象為接種過2劑AZ者，且與第三劑至少間隔3個月以上，下週將啟動收案，未來結果有望作為政府第三劑施打政策參考。

台灣新冠疫苗覆蓋率逾7成，但高風險第一線醫護與機組員，大多是接種2劑AZ疫苗，隨著Delta變異株傳染力強，免疫逃脫性也讓世界各國重新審視自身疫苗政策，包括以色列、美國都相繼追加第3劑。鑑於疫苗保護力6~8個月後就會下降，林口長庚也開國內第一槍，申請補打第三劑「加強劑」，上週也通過衛福部核可，近期開始收案。

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邱政洵受訪時提到，該研究為前瞻性研究，將以單盲性臨床試驗，追蹤時間將長達1年，但第一個月就會啟動追蹤，看即時免疫反應，後續6個月、8個月也會追蹤抗體狀況，亦會做中和抗體的測量來評估免疫生成性，不只看T細胞也會細胞也會看B細胞，之後再提交完整報告給衛福部。