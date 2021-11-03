曾是「台灣四狂」遭霸凌　8年後他成為演員：夢想拿金鐘獎

▲曾經在網路爆紅的「台灣四狂」，其中一人還原情真相。（圖／翻攝自爆系故事館）

圖、文／CTWANT

還記得紅極一時的「台灣四狂」嗎？當初由4名國高中生，東狂衝繃、西狂紅龍、南狂銘鴻、北狂刺心，以浮誇帶有囂張的語氣PO出自拍照嗆聲，在網路聲名大噪，並遭到許多網友惡搞。事隔多年，其中「西狂紅龍」現在已經是一名演員，他也分享自己的親身經歷，掀起熱議。

曾經被封為「西狂紅龍」的男網友在臉書《爆系故事館》發文，透露13歲時讀國中時，在學校常被同班同學排擠、霸凌等，原因是他在升學班裡面，成績是屬於「吊車尾」，被認為在拉班上的成績，後來以訛傳訛，一些言語霸凌的情況就慢慢出現，一直到國中畢業為止，都是處在同儕言語及肢體霸凌的狀態。

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▲「西狂紅龍」現在已是一名演員。（圖／翻攝自網路）

男網友回憶，他在2013年透過臉書認識了某個網友，當時心情低落，上傳了一篇想輕生的貼文，隨後開始有其他人私訊他，「我印象最深的就是某個網友，跟我講說，只要我拍一個他指定的照片給他，就不會有人敢再繼續欺負我了」，他傻傻相信對方的話，結果變成梗圖瘋傳，甚至被合成「台灣四狂」，但其實他根本不認識另外3個人。

男網友表示，照片在各大網站流傳，變成大家的笑柄，久而久之他得了憂鬱症，「一直到現今，憂鬱的症狀一直都還在，甚至還衍生出了焦慮症及躁鬱症」，不過他樂觀面對，並提到自己想努力朝夢想走去，而他的夢想是當一名正職演員。

男網友提到，他參與影視劇有3、4年的經驗，曾拍攝《誰在你身邊》、韓國電影《夜叉》、《他們創業的那些鳥事》、《青春換日線》及《戲說台灣》等，最後他喊話：「小弟本身的夢想就是成為一位正式的演員，並且朝向金鐘獎的方向走，希望大家能夠給與小弟一個機會，感謝」、「有無通告費都無所謂，只懇求能夠給予小弟一個有夢想的機會」。

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