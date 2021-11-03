29歲女想嫁給「越南網友」爸媽氣炸！弟弟好著急：求招讓她死心

▲原PO姊姊透過網路跟越南男子聊出感情，決定要結婚。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「親姐要遠嫁怎麼辦！」一名男網友表示，他的姊姊3年前去越南玩時，認識了當地一名男生，透過網路聊出感情，最近跟父母透露想要嫁到越南，立刻被爸媽反對而大吵，讓他非常擔心，因此PO文詢問網友，「請問各位有沒有什麼辦法讓我姐死心啊」。

該名網友在網路論壇《Dcard》發文表示，姊姊目前29歲，這3年來透過網路跟那名越南男子聯繫，期間也會視訊、語音聊天，兩人的感情也逐漸萌芽，但她近日突然提出要嫁到越南，讓家人難以接受，雖然身為弟弟想要姊姊幸福，但仍會在心中質疑「嫁過去真的有比較好嗎？」

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此外，原PO的父母也提出4點反對：

1.寶貝女兒要遠嫁，做父母的不捨。

2.那個越南男生家境狀況似乎不是很好，爸媽心疼女兒嫁過去要吃苦。

3.爸媽沒見過那個越南男生，只有看過照片跟視訊不到30分鐘，因為對方的中文不是很流利，爸媽免強聽的懂幾句而已，本來是想好好了解一下男生的性格、個性、人品之類的，但礙於溝通不良怕女兒遇到恐怖情人，目前都是姊姊單方面的說越南男生的好，但他的缺點我們完全不知道。

4.絕對不是種族歧視！爸媽可能怕親戚或鄰居的閒言閒語所以不希望女兒嫁到越南去。

▲網友建議原PO全家去越南一趟，或姊姊男友來台灣一趟。（示意圖／翻攝自pixabay）



網友看完紛紛留言，「叫男生嫁過來」、「你怎麼不是問大家，如何讓你們放手讓姐姐嫁啊？」「那如果她被阻止成功後，再也不交往不結婚，你們是不是要上網問，姐姐都不結婚怎麼辦？」、「可以尊重一下姐姐的決定嗎…？29歲不是9歲欸」、「沒錢不要嫁 又人生地不熟的⋯最好想清楚欸」、「要結婚了男生都沒有來過台灣見岳父母，會多幸福我不相信」。

也有網友提議，「我們家的話可能會全家組織家庭旅遊一起去越南見一下男方吧？或是就叫男方來玩？見見面相處一下。如果很擔心姐姐遇到的不是良人，也要親眼見過才能夠說到底是不是，而非一味反對」。

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