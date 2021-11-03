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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

來回跳3次！屁孩27層樓頂玩跳遠　網見影片嚇到腿軟：不要命了

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▲男童在頂樓玩立定跳遠。（圖／翻攝自沸点視頻微博）

圖文／CTWANT

屁孩的荒唐行為請勿模仿！大陸近期流出一段影片，有2名孩童，在樓高27層高的頂樓玩起立定跳遠，其中一人，甚至還在兩棟大樓中間，來回跳了至少3次，畫面怵目驚心。還好對面大樓的目擊者及時發現，馬上通報管理員上樓制止，才沒有釀成失足墜樓的悲劇。

大陸《沸点視頻》微博1日貼出一段驚悚又荒唐的影片，位在湖北省咸寧市的一處社區大樓27樓頂樓，在上月24日白天，有2名孩童正在頂樓邊緣玩起跳遠，其中一人甚至在兩棟大樓之間，不斷來回跳遠，來回至少跳了3次，跳到對面時，還一度因為重心不穩跌倒在地，這番危險行為，看了令人捏把冷汗。 

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▲▼兩名男孩爬到27層樓高的屋簷上，剛開始走動時，還扶著一旁圍牆，下一秒卻大玩立定跳遠。（圖／翻攝自沸点視頻微博）

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而這段驚險的過程，都被對面大樓的目擊者拍下，目擊者表示，後來他馬上打電話通報該棟社區大樓的管理員，管理員獲報後及時到場，趕快把2名孩童從頂樓帶下樓，才沒造成失足墜樓的憾事。

據了解，孩童之所以會跑到頂樓，疑似是因為管理員忘記鎖頂樓的門，才讓它們有機會上去。而影片曝光後，網友紛紛驚呼「看到我就腿軟了，膽子太大了吧」；另外有不少人質疑這些孩子的父母，「這家長平時沒有教好嗎？」提醒大家千萬不能模仿這些屁孩的行為。

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