傳孕婦打BNT被拒絕！莊人祥：孕婦想打任何一種都可以

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠疫苗已有AZ、莫德納和BNT等廠牌，但有孕婦反應預約不到莫德納，轉預約BNT卻被告知孕婦不能打BNT。對此，指揮中心表示，孕婦並沒有禁止打任何一種疫苗。

發言人莊人祥說明，孕婦並沒有禁止打任何一種疫苗，只是當初打AZ，有些人對AZ比較汙名化一點，所以很多孕婦不願意打AZ，後來莫德納出來，很多醫師也建議打莫德納，現在孕婦已經打了大概10萬劑左右，有5.8萬人打第一劑，4.3萬已經打完第二劑。莊人祥強調，之前很多人以為孕婦只能打莫德納，但這是誤解，孕婦想打任何一種都開放，沒有禁止。

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目前疫苗接種開放到第13輪，有BNT和AZ第一、二劑預約，BNT第1劑符合資格對象為12歲以上（2009/11/5(含)前出生）；BNT第2劑是10/8(含)前已接種BNT第1劑18歲以上（2003/1231(含)前出生）。BNT預約時間為11/3上午10時至11/4中午12時，施打期間則是在11/5~11/12。

AZ第1劑為50歲以上(1971/12/31(含)前出生）；AZ第2劑是8/27(含)前已接種AZ第1劑18歲以上（2003/11/5(含)前出生），預約時間為11/3下午2時至11/4中午12時，施打期間則是在11/5~11/12。