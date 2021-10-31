嘉義縣模範父親暨好人好事代表　42位受獎人接受表揚

▲ 嘉義縣模範父親暨好人好事代表表揚典禮。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

今年8月因疫情關係，模範父親表揚活動暫緩，隨著疫情趨緩，嘉義縣政府31日下午在府前廣場隆重舉行「我嘉的大樹阿爸」模範父親及好人好事代表表揚，縣長翁章梁感謝各位父親、好人好事代表一生對子女、家庭和社會的無私奉獻，另由翁章梁、立委陳明文、各鄉鎮市長、縣議員與受獎者放飛手中的氣球，氣球冉冉飛向空中，象徵著感恩，代表幸福升空。





今年共有26位模範父親代表及16位好人好事代表，翁章梁親自表揚42位受獎人，每位模範父親辛勞打拼照顧家庭，子女卓然有成；好人好事代表長年為社會默默奉獻，無怨無悔，事蹟令人感佩。



110年嘉義縣各鄉鎮市推薦的模範父親代表如下：

太保市徐德智、朴子市黃銀漢、布袋鎮蘇雨利、大林鎮王道、民雄鄉游樹根、溪口鄉邱清男、新港鄉張烟飛、六腳鄉蘇清水、東石鄉陳榮華、義竹鄉翁憲彰、鹿草鄉楊清俊、水上鄉沈得勝、中埔鄉林茂丑、竹崎鄉林海山、梅山鄉葉和榮、番路鄉鄧金弼、大埔鄉吳漢清、阿里山鄉安哲賢。都市原住民推薦模範父親代表：羅明書

身心障礙團體推薦模範父親如下：

社團法人嘉義縣聲暉聽障協會洪居左、社團法人嘉義縣身心障礙者聯合會洪振欽、社團法人嘉義縣盲人福利協進會蒯耀平、社團法人嘉義縣脊髓損傷者協會沈宗訓、社團法人嘉義縣智障者家長協會張再松、財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立敏道家園謝昌峯、社團法人嘉義縣聽語多重障礙福利協進會吳錫榮。

110年各鄉鎮市推薦好人好事代表如下：

太保市劉惠文、朴子市陳世文、布袋鎮蕭明堂、大林鎮何崑池、民雄鄉許榮富、溪口鄉尤麗冠、新港鄉林保源、東石鄉陳火山、義竹鄉謝勝麒、水上鄉蔡彩蓉、中埔鄉梁木水、竹崎鄉劉嘉賜、梅山鄉莊榮堂、番路鄉葉永昌、大埔鄉陳武忠、阿里山鄉楊志韋。