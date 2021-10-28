「客庄券」第3輪抽籤！今公布身分證末碼　預計抽10萬幸運兒

▲客庄券第三週抽籤將於下午3點半舉行。（圖／客委會提供）

記者林育綾／台北報導

客家委員會推出「客庄券2.0」振興客庄社區經濟，將於今（28）日下午3點30分進行第三週抽籤，預計再抽出10萬名幸運得獎者，以身分證末2碼或3碼對獎，可獲得每份500元客庄券，在全國11個縣市70個客家文化重點發展區使用！

客委會推出「客庄券2.0」總預算金額為2億，總數約40萬份，配合行政院五倍券共通平台整體規劃，繼上週首輪抽出10萬744名、第二週9萬7893名得獎者後，今迎來第三週抽籤；幸運中籤的民眾，將於隔日上午8點30分後陸續收到由共通平台發送的「中籤簡訊」，也可至共通平台查詢是否中籤。

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而尚未登記的民眾，10月29日前至五倍券共通平台加碼券專區勾選，還有1次抽籤機會，將會在11月4日下午3點30分進行抽籤，並舉行公開儀式暨用券記者會。

第一週中籤者，客委會已於10月25日發送「客庄券2.0」領取票券簡訊；而第二週中籤者將於11月1日統一發送；第三週中籤者將於11月3日發送。中籤民眾在收到領券簡訊後，點開簡訊中連結，並輸入身分證字號後四碼，即可取得客庄券QR Code，預計11月中旬開始用券。

▲中籤者將收到「客庄券2.0」領券簡訊。（圖／客委會官網）

客委會已自10月8日起，招募全國11個縣市70個客家文化重點發展區，合法登記、具稅籍之餐廳、民宿及社區之零售商店，或合法旅宿登記者等在地店家（不限業別，惟不包括百貨公司、量販店、八大行業及全國性連鎖商店等），加入「客庄券2.0」合作店家，預計於10月15日至21日舉辦5場次「線上招募說明會」，歡迎有興趣加入服務行列的店家朋友，踴躍報名參加。

有關客庄券2.0更多詳細資訊，店家查詢、加入店家、常見問題，亦可到客委會官網「客庄券2.0專區」查詢。若有登記抽籤問題可撥打1988專線；諮詢使用客庄券可洽02-7752-7601。