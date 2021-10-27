太魯閣案李義祥交保！律師怒「有看沒懂」：區區60萬能有拘束力？





▲李義祥60萬元交保，律師陳孟秀怒批，「真是有看沒有懂！」。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳韻如／綜合報導

太魯閣意外釀成49死重大傷亡，主嫌李義祥被依過失致死等罪嫌起訴，而花蓮地院26日認為他無羈押必要，裁定60萬元交保，消息一出，引發社會譁然。對此，律師陳孟秀看了新聞稿中的停止羈押理由後，氣得在臉書發文怒批，「真是有看沒有懂！」

陳孟秀表示，這個消息出來後，罹難者家屬與她都非常的震驚與錯愕，過去李義祥被羈押且延押，是因法官認為李義祥面臨非同小可的社會壓力、法律責任，且有逃亡風險。

陳孟秀提到，從交保的新聞稿中，「這次停止羈押的裁定似乎天外飛來一筆」，花蓮地院以跟逃亡完全無關的「相關證人已經交互詰問完畢」為由，認為並無繼續羈押之必要。

▲▼台鐵太魯閣號列車遭從邊坡滑落的工程車砸中出軌，造成重大傷亡事故。（圖／記者蕭可正攝、記者郭世賢翻攝）

對此，陳孟秀直呼，這個停止羈押的理由跟當初准予羈押的原因之間，究竟有什麼關聯性，「真是有看沒有懂！」

此外，法官認為，60萬元就能對李義祥產生拘束力，讓他不敢逃亡，但這金額與他未來將要面臨的賠償相比，顯然不相當，「這麼低的交保數額，會有什麼拘束力呢？」

對於這個結果，陳孟秀提出質疑，這麼重大的公共安全意外，奪走了這麼多條生命，摧毀了無數的家庭，「道用區區60萬元，就能擔保被告李義祥不會逃亡嗎？」