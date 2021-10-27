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員警大外割女師不起訴！理由竟是她「長得瘦」　律師怒：無法接受

▲女師詹慧玲28日在桃園地檢署開偵查庭，詹女表示，希望透過大家力量，一次讓社會更進步，讓警方執法可以改革。（圖／記者沈繼昌攝）

▲詹慧玲走在大街上，卻被員警因「長得瘦」合理懷疑她是嫌疑犯，讓律師直呼，「無法接受」。（圖／記者沈繼昌攝）

記者陳韻如／綜合報導

音樂老師詹慧玲今年4月間走在街上被臨檢，而她質疑員警盤查合法性，因此拒絕交出個資，但卻因一句「你真的很蠢」，遭員警大外割拋摔，還被帶回派出所上銬扣留。雙方事後互告都不起訴，而其中員警的不起訴理由為，因詹女「長得瘦」等，員警因此懷疑詹女有犯罪嫌疑等。對此，詹慧琳的律師氣炸直呼，「我們完全不能接受這樣的不起訴處分理由」。

這起案件發生在4月22日上午8時許，擔任非洲鼓老師的詹慧玲搭火車到中壢火車站，下車後徒步從後站至上課地點途中，騎車巡邏的葉姓員警要求詹女出示證件確認身分，但詹女質疑員警盤查合法性，事後一度質疑「你真的很蠢」，員警以此為由欲以依妨害公務罪嫌將詹女送辦。拘捕過程中，詹女一度遭葉員大外割摔倒制伏，還找來線上支援警力一起將詹女送至派出所訊問。

雙方事後互相提告，不過桃園地檢署26日偵結均不起訴。對此，詹慧玲的委任律師陳孟秀氣得在臉書發文表示，「員警違法盤查上銬大外割卻獲不起訴處分，理由竟是『員警搞錯了』？」我們不能接受這樣的不起訴處分理由。」

▲詹姓非洲鼓女師22日上午搭火車到中壢車站下車準備上課，途中被員警攔查要求出示證件，詹女不配合並質疑員警動機。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲詹慧玲因指稱員警「你真的很蠢」，慘被大外割，還遭扣留9小時。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳孟秀事後整理出了4個員警不起訴的理由：1、 首先，地檢署指出，從當時詹老師神色舉止、服儀等客觀狀況來看，並不足以讓人認為詹老師有犯罪嫌疑，葉姓員警的攔檢盤查並非「依法」執行職務。因此，詹老師的行為當然不構成妨礙公務，所以不起訴詹老師。

2、 沒想到，地檢署在不起訴葉姓員警的部分，認為葉姓員警的攔檢盤查雖然不合法，但因為葉姓員警看到「詹老師出現在治安熱點區域，又攜帶 2 件行李，面容清瘦」，誤以為她可能是犯罪嫌疑人或失蹤人口，也就是說葉姓員警搞錯了，憑著個人經驗覺得詹老師有犯罪嫌疑，以為自己是依法盤查，所以葉姓員警的攔檢盤查、大外割、逮捕拘禁等行為都沒有故意而沒有構成妨害自由或故意傷害的罪名。

3、 首先，我想問，為什麼「走在中壢街頭」＋「帶兩件行李」+「長得瘦」，就要被警察認為是嫌疑犯？這是哪門子的「合理懷疑」？員警的辯詞根本毫無邏輯，只會賦予警察無限的權力擴張。

4、 再加上這個不起訴沒有考量到員警的執法經驗跟知識是否合理，同時導致：「越沒有執法專業知識的員警，越容易脫免法律責任」，也可能讓未來違法盤查的警員都能用千奇百怪的藉口免責，這樣不就等於變相鼓勵執法素質低落的員警？

對於這個結果，陳孟秀也在文末大酸，「我想，之後如果看到有警察認為『路人看起來肥肥的很像嫌疑犯』就上前違法盤查，也請大家不要意外囉？」陳孟秀也再次重申，「實在無法接受這樣的不起訴理由」，並強調收到處分書後會再與詹女研議針對此案提起「再議」。

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