北市驚傳親兄弟分屍 　親姊問神：已不見了！監視器錄驚悚一幕

▲楊家排行第八的阿金在自家離奇失蹤4個月，兩名姊姊懷疑他遭人殺害分屍，而排行第九的阿旗涉有重嫌。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

今年6月北市一名楊姓男子（57歲、化名阿金）突然離奇失蹤，他的兩名姊姊向本刊控訴「阿金疑似遭人殺害分屍」，而且兇嫌可能是自己的親弟弟「阿旗」（化名）。因為2人曾多次為了家產問題爆發爭執，阿旗還曾提告哥哥阿金侵占不動產，而6月18日收到不起訴處分書當天，阿金即在家中人間蒸發，至今4個多月無消無息，讓楊家的兄弟姊妹十分擔憂。

根據大樓監視器顯示，6月18日中午12點多，阿金手提便當、頭戴鴨舌帽，走進大樓搭電梯，之後就再也沒走出家門，而當天晚上6點多，與阿金向來不對盤的阿旗，肩背提袋，裡頭裝著一塊木板，搭電梯上樓後，直到隔天下午2點多才離開，但身上都沒背東西。

6月20日，阿旗又三度進出大樓，詭異的是他還抱著大袋子，手提不明的垃圾袋走出大樓；21日又帶了吸塵器、背大包包出現在屋子的前陽台，而且在阿金消失後的一周內，阿旗連續去了阿金家7次，種種跡象都令人可疑。

▲今年6月18日阿金提便當走進住處，就此人間蒸發，兩名姊姊表示，他信奉佛教多年，生活單純，不可能有輕生念頭。（圖／讀者提供／CTWANT合成）

阿金的兩名姊姊向本刊透露，6月20日她們本來帶了香菇、香蕉要拿去給阿金，打LINE卻沒人接，所以她們就離開了，21日一早再傳LINE問他「你在家嗎，有錢用嗎？有東西可以吃嗎？」也都未讀未回應，加上姊姊們打阿金手機都顯示關機狀態，當下察覺不對勁，傍晚7點多，兩名姊姊協同防疫警察、鎖匠破門查看，卻沒看見半個人影，憑空消失的阿金到底去了哪裡，令家人們相當納悶著急。

本刊調查，楊家有10個兄弟姊妹，阿金排行第8，信奉佛教多年，生活一向單純，生前也沒透露出輕生念頭，只曾預錄遺言及遺囑交給姊姊，去年3月阿金去派出所報案，表示遭排行第9的弟弟阿旗言語恐嚇，起因是談到位在松德路房子的地坪問題，雙方在官司訴訟期間時常爆發衝突，兩名姊姊懷疑阿金慘遭阿旗分屍殺害，但都苦無直接證據。

兩名姊姊表示，「6月18日阿金跟阿旗同時收到地檢署的不起訴書，阿金的人就此消失，哪可能這麼湊巧」，她們也發現幾個疑點，首先是阿金失蹤後，大樓管理費竟是阿旗去繳納；其次是阿旗在哥哥失蹤後頻繁進出該大樓，警方卻沒封鎖現場、攔阻，何況他並不是屋主。

▲阿旗在哥哥離奇失蹤後，竟3度提不明手提袋及箱子進出該間大樓，不免啟人疑竇「袋子內到底裝啥？」（圖／讀者提供／CTWANT合成）

兩名姊姊說，「活要見人死要見屍，總是要有個結果，心一直懸在那也不是辦法，我們倆都得了恐慌症，整天都以淚洗面，心想『弟弟到底去了哪裡，是不是被綁票，腦袋都轉不停』，也有求神問卜，但大部分答案都是已經不見了，真的希望案情能儘早水落石出。」

對此，本刊致電阿旗，他表示知道哥哥失蹤，但不願多談細節及內容，僅冷回「我沒空，我還要上班」，當記者詢問阿金是否被人（殺害）？阿旗隨即掛斷。

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