高雄半夜15車聚！25分鐘開3張罰單　其中一人是瑪莎拉蒂「渣男」

記者洪靖宜、林昱萱／高雄報導

高雄24日凌晨傳出有多部車競速狂飆，不僅霸佔雙向車道，甚至還連闖好幾個紅燈。不過，警方調閱監視器影像後，並未發現有競速、壅塞道路的情事。值得一提的是車隊的其中一人，疑似就是先前瑪莎拉蒂被女友噴下「渣男」的林姓男子，警方將循線將其約談到案。

▲高雄半夜15車車聚，其中一人為日前車被女友噴渣男2字的林男。（圖／翻攝爆料公社、記者洪靖宜翻攝）

針對此案，警方經調查後發現，該車隊大約有15輛汽車，於24日凌晨2時2分許由88快速道路下大發交流道，之後進入台糖加油站上廁所，休息約十幾分鐘後，隨即車隊出發沿88快速道路橋下至台29線河堤路左轉。

對此，警方獲報到場時發現，最後兩、三部車準備駛離，便一路尾隨車隊後方至中庄所轄區，沿線並未發現競速或壅塞道路等有違規情事，該車隊到達鳳屏路後即右轉上高屏大橋於2時25分離開。

警方擴大調閱相關路口監視影像查證、檢視民眾所提供影像後發現，該幾部車並危險駕車情事，但該車隊行駛期間，計有3輛自小客違反道路交通管理處罰條例(53條1項紅燈左轉、53條2項紅燈右轉、55條紅線臨停)，目前均依規定舉發，並鎖定對象陸續通知到場說明及約制，而警方將持續與報案民眾加強聯繫提供相關影像佐證有無危駕情事。

對此，警方表示，已鎖定特定對象刻正積極偵辦中，另外其他路段違規部分正擴大調閲清查違規車輛及違規事實，除依法舉發外，將通知到案說明。

至於其中一名車主的身分，就是日前想幫女友做蛋糕慶生，卻因為2個小時沒接電話，愛車瑪莎拉蒂遭噴漆寫上「渣男」的林姓男子。