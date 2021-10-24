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飛行員呼叫塔台爆「遭UFO追殺」！神祕消失43年　案情曝光

澳洲飛行員呼叫塔台爆遭UFO追殺　神祕消失43年案情曝光

▲澳洲飛行員弗雷德里克逝世滿43年後，再度掀起全球的討論。（翻攝維基百科）

圖文／鏡週刊

澳洲飛行員弗雷德里克（Frederick Valentich）在1978年某次飛行途中，盛傳遭到UFO跟蹤偷襲，最終在巴斯海峽上空消失，因他曾在失去通訊前，不斷向塔台反應被一艘「不明飛行物」跟蹤，為事件添上一絲神祕的色彩，21日是弗雷德里克逝世43週年冥誕，儘管至今仍未打撈到屍體或飛機殘骸，但他在法律意義上早已死亡，許多歷史學家則針對此事件，發表了研究多年的新看法。

據外媒報導，弗雷德里克在1978年10月駕駛一輛塞斯納（Cessna）182L輕航機，飛往塔斯馬尼亞州的國王島（King Island）時，在當晚7點向墨爾本空中交通管制部門反應，正被一輛身分不明的飛機持續跟蹤，兩者相隔約4,500英尺，但時任空中交通管制員史帝夫（Steve Roby）經確認後，告知弗雷德里克當晚該區域中，並無任何航班的飛行預約紀錄。

澳洲飛行員呼叫塔台爆遭UFO追殺　神祕消失43年案情曝光

▲軍方飛行員弗雷德里克失蹤時年僅20歲。（翻攝維基百科）

但僅隔了一段時間，弗雷德里克又再次呼叫管制部門，表示自己正被對方「玩弄」，他表示那艘怪異的飛機閃爍綠光，並從他上方約1,000英尺高速掠過後，開始圍繞他的機身盤旋，其驚人的飛行速度和操控方式，令弗雷德里克不敢置信，他也在失去通訊前，不斷叫嚷著：「它似乎在試探我，想和我玩某種遊戲，我想它根本不是飛機。」之後隨著一陣金屬摩擦聲和碰撞聲，無線電便斷訊了。

弗雷德里克消失時年僅20歲，由於事件過於離奇，澳洲多家大報甚至以頭版報導此事，墨爾本軍方也派出遠洋舶船、海上螺旋機和輕航機展開搜救，但至今仍查無屍體或飛機殘骸，曾長年調查此案的歷史學家雷沃森（Reg Watson），表示早在事故發生前15分鐘，便有民眾舉報看到不明光點，弗雷德里克的原飛行目的地國王島，也是澳洲頗負盛名的UFO聖地。

澳洲飛行員呼叫塔台爆遭UFO追殺　神祕消失43年案情曝光

▲弗雷德里克當年駕駛的塞斯納182L輕航機。（翻攝維基百科）

但也有人提出質疑，指出弗雷德里克向軍方表示飛往國王島，是為了要去接朋友，但又改口是要去捕龍蝦，詭異的說詞啟人疑竇，且此次飛行計劃，他出發前也未向國王島機場報備，完全違反了飛行守則，許多學者推測弗雷德里克是故意詐死，只為了逃到新環境生活，但他的父母否認此一說法，表示他在家鄉有熱戀中的女友，身心況狀也很正常，絕無理由詐死或自殺。

澳洲軍方則推測，弗雷德里克在飛行時失去方向，因看見自己的機身燈光，或附近島嶼的光影反射在海面中，導致他誤會被敵機追蹤，且他的飛行技術評價並不高，弗雷德里克曾立志成為一位商業飛行員，但因成績太差，兩度考試不及格遭淘汰，他也曾因誤闖管制區、飛入雲中等多項過失，甚至遭到軍方起訴，因此事件應只是單純的墜機事故罷了。


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