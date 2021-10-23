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父子檔內神通外鬼勾結外人偷鋼筋建材　新營警破獲竊盜案

▲台南市警新營分局破獲柳營區一起工地竊盜案，將張嫌及資源回收業者等10人通知、拘提到案，並查扣失竊鋼筋鐵條等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警新營分局破獲柳營區一起工地竊盜案，將張嫌及資源回收業者等10人通知、拘提到案，並查扣失竊鋼筋鐵條等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

建築工人涉嫌內神通外鬼，父子檔夥同外人深夜行竊工地鋼筋、建材，自以為神不知鬼不覺，還是難逃法網，台南市警新營分局於10月22日破獲柳營區一起工地竊盜案，張姓等9名嫌犯涉嫌於7月間6度竊取工地內鋼筋建材，造成工地損失約達新台幣138萬元，全案依竊盜罪嫌等送辦。

▲台南市警新營分局破獲柳營區一起工地竊盜案，將張嫌及資源回收業者等10人通知、拘提到案，並查扣失竊鋼筋鐵條等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警新營分局於7月31日破獲柳營區國道3號橋下工地鋼筋遭竊案，當場逮捕張姓等3名嫌犯並掌握作案貨車。經調閱監視器發現該工地於7月間6度遭人趁深夜偷取鋼筋建材，同時發現除被逮捕的張嫌3人外，尚有多人涉案，再循線深入分析過濾調查後，發現張嫌在該工地工作的父親同樣涉有重嫌。

▲台南市警新營分局破獲柳營區一起工地竊盜案，將張嫌及資源回收業者等10人通知、拘提到案，並查扣失竊鋼筋鐵條等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方查出張姓父子倆，夥同張嫌平日成群結黨的其他7名友人，利用張父對工地運作的了解，趁工地夜間無人駐守，6度竊取鋼筋建材變賣獲利，進而清查轄區資源回收業，發現張嫌等人將所竊得贓物拿到白河區資源回收場變賣。案經查證確實後報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，於22日執行搜索拘提，將張嫌及資源回收業者等10人通知、拘提到案，並查扣失竊鋼筋鐵條等物。

▲台南市警新營分局破獲柳營區一起工地竊盜案，將張嫌及資源回收業者等10人通知、拘提到案，並查扣失竊鋼筋鐵條等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新營分局長斯儀仙呼籲，資源回收業者對於來源不明之物除不應收購外，還要主動提供警方調查，共同維護地區治安。

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