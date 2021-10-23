連鎖咖啡店業務誘簽加盟　「先付款可避稅」撈130萬落跑

▲鍾姓男子擔任老窩咖啡的業務員，對有意加盟的管姓女子表示有權代表公司和客戶簽約，沒想到竟拿了130萬元後就落跑。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）



記者林冠吟／桃園報導

桃園一名鍾姓男子2016年擔任老窩咖啡的業務員，主要負責加盟事宜，一名管姓女子得知後向鍾男表示有意加盟，但鍾男卻向管女表示，自己有權利代表老窩咖啡和客戶簽約，要管女先支付130萬元的加盟金，未料事後卻遲遲沒下文，才讓管女驚覺被騙，怒對老窩咖啡與鍾男提告。桃園地院審理後，認定鍾男有不當得利，判其應返還管女130萬元，另由於管女對老窩咖飛的提告已餘2年時效，判管女敗訴。

鍾姓男子2016年擔任老窩咖啡的業務員，主要負責相關加盟業務，不料鍾男卻在同年3月，向有意加盟的管姓女子表示，自己有權代表公司和客戶簽約，同時建議管女先給付130萬元的部分款項，來取得加盟先機，還可以逃避國稅局查稅，一舉數得；儘管雙方簽立契約時，鍾男以忘帶公司章的離譜理由，未在契約蓋章，但管女仍將現金70萬元和60萬元前後交給鍾男，直到鍾男遲遲沒有下文，才驚覺被騙，怒想法院提告。

庭審時，鍾男始終未出庭，而老窩咖啡則表示，對於鍾男的詐欺行為並不知情，是鍾男利用職務之便對外進行，鍾男的詐騙行為並非職務上的行為，自不成立民法第188條雇傭人侵權行為，更何況管女提告時早已超過時效。

桃園地院審理後認為，鍾男利用詐術，使管女前後共交付130萬元，是以侵害行為取得權益內容，本應該屬於管女的利益，而導致管女受到損害，屬「權益侵害隻不當得利」，況且鍾男未出庭也未提書狀陳述，認為管女請求有據，判鍾男應返還130萬元給管女；另，由於管女明知在2017年時就已受有損害，卻直至2020年才提起訴訟，已超過2年時效性，且管女也無證據指出鍾男將130萬元交付給老窩咖啡，因此判管女不得向老窩咖啡請求賠償，全案仍可上訴。