美官員批北京誤用2758號決議　中使館稱挑釁

▲中國駐美大使崔天凱。（圖／CFP）

文／中央社台北23日電

對於美國國務院官員指北京濫用聯合國2758號決議，中國駐美國使館發言人22日指責有關言論是要在國際間製造「一中一台」，是對中方嚴重的政治挑釁，中國已提出嚴正交涉。

中國駐美國使館23日以發言人名義在官網發布聲明表示，有關言論本質就是要在國際上製造「一中一台」，公然挑戰一個中國原則，是對中方嚴重的政治挑釁，「也是對國際法和公認的國際關係準則的惡意歪曲」。

中方對此表示堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。

中國使館發言人還表示，「美方官員的有關錯誤言論，是蓄意歪曲和真正濫用2758號決議，是對國際良知和聯合國權威的挑戰和褻瀆，應當受到國際社會共同譴責」。

中國使館發言人並指責美國政府「為『台獨』勢力撐腰打氣」，曝露美方「以台制華」的冷戰思維和圖謀，「我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，在台灣問題上謹言慎行，不向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定」。

聯合國大會第2758號決議25日即將通過屆滿50年，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）21日舉辦線上活動，探討聯大2758號決議對台灣造成的影響。

美國國務院主管中國、台灣與蒙古事務的亞太副助卿華自強（Rick Waters）在會中表示，台灣頻頻被排除在聯合國活動之外，就是因為北京錯誤使用2758號決議，各會員國應加入美國行列，支持台灣有意義參與。